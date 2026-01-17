Hann Endre, a „pénzéhes kamuizé”

Most, hogy a Medián legutóbbi felmérése mindösszesen egy százalékra tette a négy évvel ezelőtt még a legerősebb ellenzéki pártnak számító Demokratikus Koalíciót, Molnár Csaba alelnök azt találta mondani Hann Endre Medián-vezérről, hogy „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé”. Ahhoz, hogy megértsük a beszólást, ismerni kell az előzményeket. Mediánék a közelmúltban több alkalommal is személyes találkozón kérték a pártot, rendeljenek tőlük sokmillió forintért felméréseket. De miután Molnárék nemet mondtak, a szokásos három-négy százalék helyett ezúttal csak egy százalék került a nevük mögé. Jé! Nem ez volt az a Hann Endre, aki 2022-ben az Elk…rtuk című film kapcsán pert indított a gyártók ellen, mondván, az alkotás hamis színben tüntette fel őt? (A történetben szereplő egyik karaktert – a közvélemény-kutatási adatokkal manipuláló figurát – ugyanis sokan vele azonosították.) Az egész attól lett igazán érdekes, hogy a „jóhírnevéért” (nem elírás) perelő Hann nem sokkal később azt nyilatkozta: bizony egyes közvélemény-kutatók – köztük ő is – olykor „félremérték” az ellenzéki összefogás támogatottságát. Hozzátette: a szakmának bizony komoly önvizsgálatra van szüksége. Hogy aztán megtörtént-e ez az önvizsgálat, nem tudni, mindenesetre egyikük sem lépett ki toronyházi emeletablakon; ma is itt hülyítik a választásra jogosultakat.

Talán nem vagyok egyedül, aki úgy gondolja, a baloldali „közvélemény-kutatások” azért készülnek, hogy a messiáshívekben áprilisig éljen a remény: Orbán legyőzhető! (Ellenkező esetben már szétszéledt volna a nyáj.)

Habos kávémat kortyolgatva rakom ki a pontot.