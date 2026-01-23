Hibázott a buszsofőr, aki elaludt a volánnál, a személyautó sofőrje azonnal meghalt

A helyszínelés elsődleges adatai alapján még arra lehetett következtetni, hogy az autó tért át a bal oldali forgalmi sávba, azonban az autóbusz fedélzeti kameráinak elemzése és a műszaki szakértő szakvéleménye alapján megállapították, hogy a balesetet az autóbusz vezetője okozta.

Az ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű, kifogástalan közlekedési előélettel rendelkező, a balesetért a felelősségét elismerő vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni – tájékoztattak.