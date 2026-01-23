Vádat emelt egy 55 éves hivatásos buszsofőr ellen a Szolnoki Járási Ügyészség, aki vezetés közben elaludt, majd halálos közúti balesetet okozott a Jászságban tavaly januárban – közölte a vádhatóság.
Hibázott a buszsofőr, aki elaludt a volánnál, a személyautó sofőrje azonnal meghalt
Áthajtott a szembe sávba.
A Szolnoki Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyben.
A vád szerint a férfi tavaly január 17-én a hajnali órákban a 31-es számú főúton közlekedett Jászjákóhalma felől Jászapáti felé az általa vezetett helyközi járatos autóbusszal. A sofőr elaludt, és egy enyhén jobbra ívelő útkanyarulatban féktávolságon belül áttért a menetiránya szerinti bal oldali fogalmi sávba, ahol nekiütközött a szemből érkező személygépkocsinak. Az autó 50 éves vezetője a helyszínen meghalt.
További Belföld híreink
A helyszínelés elsődleges adatai alapján még arra lehetett következtetni, hogy az autó tért át a bal oldali forgalmi sávba, azonban az autóbusz fedélzeti kameráinak elemzése és a műszaki szakértő szakvéleménye alapján megállapították, hogy a balesetet az autóbusz vezetője okozta.
Az ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű, kifogástalan közlekedési előélettel rendelkező, a balesetért a felelősségét elismerő vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni – tájékoztattak.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij beszállt a magyar választási kampányba, hitet tett Magyar Péter mellett + videó
Az ukrán elnök erőteljes támadást indított Orbán Viktor ellen.
Titkolja a Tisza Párt, hogy romokban áll a hátországa
A párt bázisaként számon tartott Tisza-szigetek sorozatos felbomlása már Magyar Péternek is sok volt.
Két holttestet találtak Csepelen, a rendőrség gyorsan lépett
Egy személyt őrizetbe vettek és kihallgattak.
A Tisza a rezsicsökkentést támadja, a nemzeti kormány cselekszik + videó
A Tisza Párt kritizál, a Fidesz-kormány segít az embereknek .
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij beszállt a magyar választási kampányba, hitet tett Magyar Péter mellett + videó
Az ukrán elnök erőteljes támadást indított Orbán Viktor ellen.
Titkolja a Tisza Párt, hogy romokban áll a hátországa
A párt bázisaként számon tartott Tisza-szigetek sorozatos felbomlása már Magyar Péternek is sok volt.
Két holttestet találtak Csepelen, a rendőrség gyorsan lépett
Egy személyt őrizetbe vettek és kihallgattak.
A Tisza a rezsicsökkentést támadja, a nemzeti kormány cselekszik + videó
A Tisza Párt kritizál, a Fidesz-kormány segít az embereknek .
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!