balesetközúti balesetelaludtsofőr

Hibázott a buszsofőr, aki elaludt a volánnál, a személyautó sofőrje azonnal meghalt

Áthajtott a szembe sávba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 15:28
illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vádat emelt egy 55 éves hivatásos buszsofőr ellen a Szolnoki Járási Ügyészség, aki vezetés közben elaludt, majd halálos közúti balesetet okozott a Jászságban tavaly januárban – közölte a vádhatóság.

A Szolnoki Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyben.

A vád szerint a férfi tavaly január 17-én a hajnali órákban a 31-es számú főúton közlekedett Jászjákóhalma felől Jászapáti felé az általa vezetett helyközi járatos autóbusszal. A sofőr elaludt, és egy enyhén jobbra ívelő útkanyarulatban féktávolságon belül áttért a menetiránya szerinti bal oldali fogalmi sávba, ahol nekiütközött a szemből érkező személygépkocsinak. Az autó 50 éves vezetője a helyszínen meghalt.

A helyszínelés elsődleges adatai alapján még arra lehetett következtetni, hogy az autó tért át a bal oldali forgalmi sávba, azonban az autóbusz fedélzeti kameráinak elemzése és a műszaki szakértő szakvéleménye alapján megállapították, hogy a balesetet az autóbusz vezetője okozta.

Az ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű, kifogástalan közlekedési előélettel rendelkező, a balesetért a felelősségét elismerő vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni – tájékoztattak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu