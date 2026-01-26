általános iskolainnovációMészáros AlapítványHigh-Tech Sulipályázat

Digitális ugrás az esélyteremtésért: újabb iskolák csatlakoznak a High-Tech Suli programhoz

Lezárult a High-Tech Suli program legfrissebb pályázati szakasza. Ezúttal hét általános iskola részesült támogatásban egy-egy korszerű, 21. századi digitális tanterem kialakítására – közölte a programot támogató Mészáros Csoport. A program újabb 250 millió forinttal fejleszti a hazai oktatást.

Lezárult a Mészáros Csoport támogatásával megvalósuló High-Tech Suli program legfrissebb pályázati szakasza – közölte a Mészáros Alapítvány sajtóosztálya. 

Újabb hét iskola pályázott sikeresen a High-Tech Suli programban (Fotó: High-Tech Suli Facebook-oldala)

A pályázaton ezúttal hét általános iskola részesült támogatásban egy-egy korszerű, 21. századi digitális tanterem kialakítására. A felhívásra az ország minden pontjáról érkeztek pályázatok, közös célként a diákok jövőre való felkészítését megfogalmazva. 

A támogatást azok az intézmények nyerték el, amelyek a modern technológiai eszközöket átgondolt, a gyermekek fejlődését szolgáló pedagógiai megközelítéssel kapcsolták össze.

A sikeres pályázatot benyújtó intézmények:

  • Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskolája, Sajókaza
  • Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
  • Látássérült Gyermekeket Nevelő-Oktató Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, Debrecen
  • Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája
  • Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola
  • Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Kollégium, Ózd

Az elnyert támogatás keretében az intézmények hamarosan egy teljesen átalakított, modern tantermet vehetnek birtokba, ahol digitális eszközökkel és alkotópedagógián alapuló oktatással készülhetnek a jövő kihívásaira. A gyakorlati példák, projektek köré épülő foglalkozások folyamán a tanulás új formáival ismerkednek meg a tanulók és a tanárok együtt. A High-Tech Suli pedagógiai koncepciója túlmutat a technikai fejlesztésen – a cél, hogy a tanárok és a tanulók együttműködését, kreativitását és gondolkodását új szintre emeljék.

Számomra a legfontosabb visszajelzés az elmúlt évek fejlesztési munkájáról az, hogy az új pályázók már a korábbi nyertesektől tanulva, a High-Tech Suli program nyújtotta lehetőségeket továbbgondolva készítették el innovatív terveiket. A nyertes pályázatok pedig egyértelműen megmutatták, hogy az iskolai innováció és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása nemcsak összeegyeztethető, hanem különösen értékes, egyedi programokat is eredményez

– mondta Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke.

Hátrányos helyzetű iskolák a pedagógia élvonalában

A High-Tech Suli programban az idei évben két Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként (EGYMI) működő általános iskola is nyert halmozottan hátrányos helyzetű térségben lévő iskola és kiemelten sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő iskola mellett. Ezek az intézmények is a pályázat innovatív elemeivel, a modern technológiára épülő komplex megközelítésükkel és a gyermekek igényeihez, adottságaikhoz igazodó programjaikkal nyerték el a támogatást.

Az egységes bútorzat, műszaki felszerelés, robotok és digitális eszközök mellett mind a 45 eddigi High-Tech Suli saját pedagógiai programot tudott kialakítani és a mostani pályázóknál is azt tapasztaltuk, hogy a zsűri számára is újszerű, az adott iskola környezetére, közösségére reflektáló pályázatokat állítottak össze, ami garancia arra, hogy a tanulókat bevonják, aktivizálják és a tanórákon túlmutatóan is lehetőségeket biztosítanak számukra

– emelte ki Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője.

 

A pályázók képe is árnyalt

A látássérült gyerekek számára az általuk 3D nyomtatóval és lézervágóval készített, egyedi programozás-oktató elemek, vagy a természettudományos oktatást a hitéleti kérdésekkel, a robotika és a mesterséges intelligencia morális kérdéseit a gólemmel összevető pályázati programok azt mutatják, hogy a tanulók jövőjét megfelelő felszerelés mellett a pedagógiai innováció, a pedagógusok felkészültsége határozza meg. Ezért 

fontos eleme a High-Tech Suli programnak a pedagógusok képzése, a jó gyakorlatok megosztása és a nyitott közösség építése, amelybe nem csak a High-Tech Sulik kapcsolódhatnak be.

Az új tantermek várhatóan márciusra készülnek el, így a diákok már az idei tanévben találkozhatnak a korszerű termek felszerelésével és izgalmas foglalkozásaival.

Borítókép: A High-Tech Suli program újabb 250 millió forinttal fejleszti a hazai oktatást (Illusztráció/High-Tech Suli Facebook-oldala).


