Két holttestet találtak Csepelen, a rendőrség gyorsan lépett

Pénteken hajnal egy 51 és egy 55 éves férfi holttestére bukkantak Csepelen, a Parti sétányon, közel a Gubacsi hídhoz. Az Origo úgy tudja, a férfiak hajléktalanok voltak, akik a szabad ég alatt töltötték a rendkívül hideg éjszakát.

Hajléktalan egy budapesti parkban. Pénteken hajnalban két férfi holttestét találták meg Csepelen, miután a szabadban töltötték az éjszakát

Fotó: BARANYAI ATTILA

Két férfi holttestét találták meg

A BRFK Kommunikációs Osztálya az eset kapcsán azt írta, hogy idegenkezűség ugyan nem merült fel az ügyben, ám egy személyt őrizetbe vettek és kihallgattak. A gyanúsítottnak segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie. Úgy tudni, a férfi megmenthette volna társai életét, mégsem tett semmit.

A rendkívüli hideg nemcsak emberéletet követelt az elmúlt napokban: Csillag Ádám III. kerületi képviselő számolt be arról, hogy Csillaghegyen megfagyott egy kiskutya. A politikus hangsúlyozta: jobban oda kell figyelni a háziállatokra is ilyen időjárási körülmények között.