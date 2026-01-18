Előbújik a nap, de foga lesz + videó

Vasárnap estig az ország időjárását jelentős területi különbségek jellemzik: míg északkeleten és északon többfelé derült, napos idő várható, addig máshol tartósan borult, párás maradhat a táj, helyenként gyenge hószállingózással, ónos szitálással – tájékoztatott a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet –5 és +2 fok között valószínű.

Késő estére –14 és –3 fok közé hűl le a levegő.

Az operatív törzs már szombaton kiadta a figyelmeztetést: vasárnap éjszaka bekeményít a tél, jön az extrém hideg, amit ónos eső és köd is tetéz. Az északkeleti országrészben akár –20 Celsius-fokos hideg is lehet.

