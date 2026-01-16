katasztrófavédelemónos esőcsapadék

Országos ónoseső-riasztás lépett életbe Magyarországon + videó

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 20:44
Illusztráció Fotó: DimaBerlin Forrás: Shutterstock
Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgálat, amelyről a Katasztrófavédelem is tájékoztatást tett közzé a honlapján. A riasztás Magyarország teljes területét érinti, mivel a lehulló csapadék egyes térségekben megfagyhat, jelentős közlekedési és baleseti kockázatot okozva.

Az előrejelzés szerint pénteken napközben és éjszaka az ország döntő részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, bár napközben átmenetileg javulhatnak a látási viszonyok.

Frozen car side window covered in ice and frost during freezing rain with, night view. Ice covered car glass at night. Frozen car in parking lot at night. Icy windshield, selective focus
Illusztráció Fotó: Tricky_Shark / Shutterstock

Délnyugaton és az északkeleti tájakon időszakosan csökkenhet a felhőzet. Napközben csak elszórtan, éjszaka azonban már több helyen fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, szitálás vagy ónos szitálás.

Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, ugyanakkor az Alföldön és a főváros tágabb térségében továbbra is felhős maradhat az idő.

 Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, a keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon akár mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. 

Szombaton napközben mínusz 2 és plusz 5 fok közötti csúcshőmérsékletre lehet számítani.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik a közlekedőket a csúszós útszakaszok miatt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


