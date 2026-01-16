Jogtalanul törölték a Pesti Srácok YouTube-csatornáit

Az Online Platform Vitarendező Tanács (OPVT), az Európai Unió rendelete alapján létrehozott testület megállapította, hogy a Google jogtalanul törölte a Pesti Srácok YouTube-csatornáit, amelyek több mint 700 tartalmat, köztük riportokat és műsorokat tartalmaztak, és egykor a hazai közéleti YouTube-csatornák között széles közönséghez jutottak el – írja a Pesti Srácok.

A tanács a tartalmak helyreállítását ajánlotta a videómegosztó portálnak.

A vita hátterében évek óta tartó törlések és jogi küzdelmek állnak, melyek során a Google korábban különböző csatornákat végleg eltávolított, indoklás nélkül vagy a platform szabályzatára hivatkozva. A döntés jelentősége abban rejlik, hogy

precedenst teremthet

a platformok és felhasználók jogi vitáinak rendezésében az EU digitális szolgáltatásokról szóló szabályozás (DSA) kontextusában.