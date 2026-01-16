Orbán Viktor: Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra + videó

Orbán Viktor új videójából kiderült, hogy nem szokott kommenteket olvasgatni, de most kivételesen mégis megtette, sőt több hozzászólásra is reagált.

Arra a kérdésre, hogy miért megy Miskolcra, ahol szombaton a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlést tartanak, azt felelte:

Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra.

Egy másik kommentelő afelől érdeklődött, hogy lehet-e majd repülőrajt-jegyeket nyerni.

Igen, azt lehet: a 3 százalékos otthonteremtés megindult, 11 százalékos minimálbér-emelés, édesanyák szja-mentessége élethosszig két gyerek felett

– sorolta Orbán Viktor.

„Jól használd ki az időd, mert hamarosan lejár” – írta egy hozzászóló, amire a kormányfő magabiztosan úgy reagált:

Nem úgy nézek ki, mint akinek hamarosan lejár az ideje.

A teljes videót és Orbán Viktor frappáns válaszait itt nézheti meg:

Borítókép: Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)