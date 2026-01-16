Orbán Viktor: Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra + videó

Orbán Viktor új videójából kiderült, hogy nem szokott kommenteket olvasgatni, de most kivételesen mégis megtette, sőt több hozzászólásra is reagált.
Arra a kérdésre, hogy miért megy Miskolcra, ahol szombaton a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlést tartanak, azt felelte:
Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra.
Egy másik kommentelő afelől érdeklődött, hogy lehet-e majd repülőrajt-jegyeket nyerni.
Igen, azt lehet: a 3 százalékos otthonteremtés megindult, 11 százalékos minimálbér-emelés, édesanyák szja-mentessége élethosszig két gyerek felett
– sorolta Orbán Viktor.
„Jól használd ki az időd, mert hamarosan lejár” – írta egy hozzászóló, amire a kormányfő magabiztosan úgy reagált:
Nem úgy nézek ki, mint akinek hamarosan lejár az ideje.
A teljes videót és Orbán Viktor frappáns válaszait itt nézheti meg:
Borítókép: Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
