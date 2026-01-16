miniszterelnökorbán viktorkérdés

Orbán Viktor: Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra + videó

A miniszterelnök kommentekre válaszolt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 18:19
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor új videójából kiderült, hogy nem szokott kommenteket olvasgatni, de most kivételesen mégis megtette, sőt több hozzászólásra is reagált.

Arra a kérdésre, hogy miért megy Miskolcra, ahol szombaton a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlést tartanak, azt felelte:

Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra.

Egy másik kommentelő afelől érdeklődött, hogy lehet-e majd repülőrajt-jegyeket nyerni.

Igen, azt lehet: a 3 százalékos otthonteremtés megindult, 11 százalékos minimálbér-emelés, édesanyák szja-mentessége élethosszig két gyerek felett

– sorolta Orbán Viktor.

„Jól használd ki az időd, mert hamarosan lejár” – írta egy hozzászóló, amire a kormányfő magabiztosan úgy reagált:

Nem úgy nézek ki, mint akinek hamarosan lejár az ideje.

A teljes videót és Orbán Viktor frappáns válaszait itt nézheti meg:

Borítókép: Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu