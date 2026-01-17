Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Így tenné tönkre a magyarokat a Tisza Párt

Brüsszeli mintára számolná fel a rezsicsökkentést Magyar Péter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 9:11
Az Ellenpont oknyomozó portál szerint több ponton egybeesnek az Európai Bizottság Magyarországgal szembeni megszorítási elvárásai és a Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzelései – köztük a rezsicsökkentés kivezetésére irányuló törekvések is.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar gesture during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Teljes az összhang Magyar Péter és uniós gazdái között. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A portál emlékeztet: a kormány által nyilvánosságra hozott országjelentés szerint Brüsszel a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó állami támogatások fokozatos megszüntetését várja el Magyarországtól, ami a GDP több mint egy százalékát érinti. A dokumentum indoklása szerint ez a költségvetési kiadások csökkentését is szolgálná.

Az Ellenpont összegzése szerint a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is olyan állásfoglalásokat támogattak, amelyek a lakossági energiaár-támogatások – így a rezsicsökkentés – kivezetésére szólítanak fel. A portál felidézi: 2024 novemberében az Európai Parlament olyan határozatot fogadott el, amely túlzottnak minősítette az egyes tagállamok lakossági energiatámogatásait, és azok megszüntetését sürgette; ezt a dokumentumot a Tisza Párt képviselői is megszavazták.

A portál kitér arra is, hogy a Tisza Párt támogatja az úgynevezett ETS–2 uniós karbonárazási rendszer bevezetését, amely 2028-tól a háztartások fűtését és a közlekedést is érintené. Az Ellenpont értelmezése szerint ez automatikusan energiaár-emelkedéshez vezetne, ami gyengítené vagy ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását.

Emellett a cikk foglalkozik az orosz energiahordozókról való leválás kérdésével is. A portál a Századvég számításaira hivatkozva azt írja: az orosz kőolajimport megszűnése esetén a kínálatszűkület miatt a benzin literenkénti ára meghaladhatná az ezer forintot, a gázolajé pedig ennél is magasabb lehetne.

Az Ellenpont összegzése szerint mindezek alapján a Tisza Párt politikája – Brüsszel energiapolitikai irányvonalával összhangban – jelentős rezsinövekedést és üzemanyag-drágulást hozhatna a magyar családok számára.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekparászka boróka

Apróságnak tűnik…

Bayer Zsolt avatarja

…de ne menjünk el mellette.

