Így tenné tönkre a magyarokat a Tisza Párt

Az Ellenpont oknyomozó portál szerint több ponton egybeesnek az Európai Bizottság Magyarországgal szembeni megszorítási elvárásai és a Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzelései – köztük a rezsicsökkentés kivezetésére irányuló törekvések is.

Teljes az összhang Magyar Péter és uniós gazdái között. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A portál emlékeztet: a kormány által nyilvánosságra hozott országjelentés szerint Brüsszel a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó állami támogatások fokozatos megszüntetését várja el Magyarországtól, ami a GDP több mint egy százalékát érinti. A dokumentum indoklása szerint ez a költségvetési kiadások csökkentését is szolgálná.

Az Ellenpont összegzése szerint a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is olyan állásfoglalásokat támogattak, amelyek a lakossági energiaár-támogatások – így a rezsicsökkentés – kivezetésére szólítanak fel. A portál felidézi: 2024 novemberében az Európai Parlament olyan határozatot fogadott el, amely túlzottnak minősítette az egyes tagállamok lakossági energiatámogatásait, és azok megszüntetését sürgette; ezt a dokumentumot a Tisza Párt képviselői is megszavazták.

A portál kitér arra is, hogy a Tisza Párt támogatja az úgynevezett ETS–2 uniós karbonárazási rendszer bevezetését, amely 2028-tól a háztartások fűtését és a közlekedést is érintené. Az Ellenpont értelmezése szerint ez automatikusan energiaár-emelkedéshez vezetne, ami gyengítené vagy ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását.

Emellett a cikk foglalkozik az orosz energiahordozókról való leválás kérdésével is. A portál a Századvég számításaira hivatkozva azt írja: az orosz kőolajimport megszűnése esetén a kínálatszűkület miatt a benzin literenkénti ára meghaladhatná az ezer forintot, a gázolajé pedig ennél is magasabb lehetne.

Az Ellenpont összegzése szerint mindezek alapján a Tisza Párt politikája – Brüsszel energiapolitikai irányvonalával összhangban – jelentős rezsinövekedést és üzemanyag-drágulást hozhatna a magyar családok számára.