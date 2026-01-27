karambolbalesettorlódás

Kamionok karamboloztak az M0-son, 15 kilométeres a dugó

Forgalmi és közlekedési információk kedden délután.

2026. 01. 27. 15:10
Egymásba szaladt három kamion az M0-s autóúton, Gyál térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – közölte az Útinform. A 37-es kilométernél a forgalom egy szűk sávon halad, de időnként megállítják a járműveket.

A torlódás már a 15 kilométert is meghaladja,

elhúzódó műszaki mentés várható. Azt kérték, aki teheti, válasszon más útvonalat.

Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségében, a 63-as és az 54-es kilométer között burkolatjelek újraragasztását végzik. A forgalom a leállósávban halad. A terelésben és a terelés mögött is több kilométeren torlódnak a gépjárművek.

Az 51-es főúton Kiskunlacháza és a Dabas között egy kisteherautó és egy személygépjármű összeütközött. A 45-ös kilométernél a forgalom félpályán halad.

A magyar–szerb határon a szerb fuvarozók demonstrációja miatt valamennyi határállomáson határzárat rendeltek el a hét és fél tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál sem kifelé, sem befelé nem léphetnek át a nehézgépjárművek.

A Szerbiába tartó kamionosok az autópályák mellett fekvő parkolókban tudják kivárni a határzár feloldását. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán a 173-as kilométerig lehet eljutni, ott a rendőrség kitereli a teherautókat a pályáról.

A magyar–szerb határon január 26-án 12 órától határozatlan ideig érvényben lévő teherforgalmi korlátozásokról tájékoztatást ad a rendőrség honlapja.

 

