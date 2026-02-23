központi statisztikai hivatalmolnár dánielberuházáskshfordulatmagyar gazdaság

Kedvező fordulat jöhet a magyar gazdaságban

Jelentősen mérséklődött a beruházások visszaesése. Bár a feldolgozóipar és a közigazgatás még visszafogta a teljesítményt, az ingatlanpiac és a logisztika már növekedést mutatott. Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője is reagált a KSH adataira. Szerinte a hitelezés élénkülése és az állami beruházások idén már pozitív fordulatot hozhatnak.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 23. 9:26
Fotó: Csudai Sándor
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai alapján a beruházások volumene 2025 utolsó negyedévében 1,3 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától a nyers adatok szerint. A szezonálisan kiigazított mutatók 1,7 százalékos mérséklődést jeleznek, ami bár még mindig csökkenést mutat, az előző negyedévekhez képest egyértelmű javulást jelent. Negyedéves összevetésben már fél éve nem csökken az aktivitás, sőt minimális, 0,1 százalékos bővülést is regisztráltak.

A KSH adatai alapján a folyamatban lévő beruházások ellensúlyozzák a helyzetet. A kép illusztráció. / Forrás: Fotó: Mártonfai Dénes
A KSH adatainak értelmezése

A részleteket vizsgálva kettős kép rajzolódik ki. A feldolgozóipar teljesítményét továbbra is a gyenge külső kereslet fogja vissza, ami óvatosságra inti a vállalatokat a fejlesztések terén. Ezt némileg ellensúlyozzák a folyamatban lévő nagy termelőberuházások. A közigazgatásban a bázishatás okozta a visszaesést, a tavalyi év végi magas szinthez képest idén kevesebb projekt indult. Ezzel szemben a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek területén már növekedés indult, amit az alacsony bázis mellett a lakáspiac érezhető élénkülése is támogatott.

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint a vállalati hitelezésben is fordulat következhetett be. Az MNB felmérése alapján 2023 óta először erősödött a hitelkereslet a cégek részéről, amiben komoly szerepe volt a Széchenyi-kártya-program kamatcsökkentésének.

Összességében azzal számolunk, hogy idén éves szinten már emelkednek majd a beruházások, sőt, kedvezőbb első negyedéves adat esetén akár már az első negyedévben pozitív lehet a beruházások növekedési hozzájárulása

– hangsúlyozta a szakértő.

A kilátások tehát javulnak. Bár a külső kereslet továbbra is szűk keresztmetszetet jelent, a belső motorok kezdenek beindulni. Az állami oldalról az útépítések, a lakosság részéről pedig a lakásépítések adhatnak új lendületet a beruházásoknak, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedés dinamizálásához.

