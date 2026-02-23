kkvszolgáltatóiparNagy Mártonvidék

Itt vannak a vidéki kkv-knak szóló újabb támogatás részletei

A hárommilliárd forint keretösszegű program a szolgáltatóiparban tevékenykedő cégek számára lesz elérhető.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 9:14
Jelentős segítséget kapnak a hazai vállalkozások egy új pályázattal. Forrás: MN
A magyar kkv-k megerősítése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2026 februárjában elindítja a 3 milliárd forintos keretösszegű Szolgáltatóipar-fejlesztési programot (SZFP). Az SZFP lehetőséget biztosít a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy jelenleg használt ingatlanuk megvásárlásával kapacitásbővítésükhöz és szolgáltatásfejlesztésükhöz megfelelő, saját tulajdonú működési környezethez jussanak, és megerősítsék gazdasági önállóságukat. A program keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett – jelezte hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az SZFP az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig. 

A program révén a kormány újabb lépést tesz a regionális különbségek mérséklése, a hazai kkv-szektor stabilitásának és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: 

a program nem csupán a bérleti kitettség csökkentését és a munkahelyek megőrzését, hanem a jövőbe vetett bizalom megerősítését és a vidéki gazdaság gerincét alkotó szolgáltató vállalkozások növekedési lehetőségeinek kiszélesítését is szolgálja.

A program részleteiről és a jelentkezés módjáról az alábbi linken tájékozódhatnak: https://kormany.hu/kormanyzat/nemzetgazdasagi-miniszterium/szolgaltatoipar-fejlesztesi-program.

 


 

