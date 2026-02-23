rezsicsökkentésgazdaságpolitikagazdaság

Tizennyolc pontban az elmúlt tizenhat év gazdaságpolitikájának legfőbb vívmányai

Mutatjuk, hogy mit tett a kormány az elmúlt években.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 9:03
A magyar háztartások fizetik a legkevesebbet az energiáért Fotó: Havran Zoltán
Pontokba szedte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az elmúlt 16 év legfontosabb gazdságpolitikai vívmányait. A tárcavezető ehhez a közösségi oldalán egy táblázatot is megosztott, ami világos, átlátható módon mutatja be a főbb intézkedéseket.

Screenshot
Forrás: Facebook/Nagy Márton

A felsorolás a munkahelyteremtéssel kezdődik, melyről már lapunk is több cikket közölt. A kormány 2010-ben egymillió új munkahelyet ígért, amit sikerült is teljesítenie. Szintén érdemes kiemelni a családközpontú adórendszert és a szociális juttatások területét. A kormány Európa legnagyobb adócsökkentését hajtja végre. Orbán Viktor minapi évértékelőjében elmondta: már tizenöt éve építik a családalapú Magyarországot. A kormányfő kiemelte: hazánknak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat, így az előttünk álló három évben összesen egymillió édesanya kap élethosszig tartó adómentességet.

A nyugdíjasok támogatása szintén fontos, visszavezették a 13. havi juttatást és megkezdődött a 14. havi nyugdíj bevezetése is. A rezsicsökkentés mellett szintén nem lehet elmenni, a magyar háztartások fizetik a legkisebb összeget az energiáért. 

A lakossági állampapírok aránya hatalmasat nőtt, ezzel biztonságosabbá vált az ország finanszírozása. A kifizetett kamat pedig nem külföldi kézbe kerül, hanem visszaforog a magyar gazdaságba. 

Az árkorlátozó intézkedéseknek szintén fontos szerep jutott, sikerült letörni az élelmiszerek drágulását. A vállalkozásokat szintén segíti az adórendszer, hazánkban az egyik legversenyképesebb az üzleti környezet, a többi között az alacsony társasági adó és a beruházásösztönző politika miatt. 

 

 

