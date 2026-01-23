„Kapitány István nem jött, hanem küldték” + videó

Vajon az egyre láthatóbban inkompetens Magyar Pétert a nemrég „leigazolt” Kapitány István válthatja a Tisza-projekt élén? Ennek is utánajártak a szakértők a Mandiner Mesterterv című műsorának legújabb adásában.

A podcastben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemezték a hét legfontosabb politikai eseményeit.

Nekem az a meggyőződésem, hogy Kapitány István nem jött, hanem küldték. Az a kérdés, hogy ki küldte, miért, mire számít, miért pont most. Azt gondolom, nem arról van szó, hogy Magyar Péter fog dirigálni a Kapitánynak, hanem fordított a helyzet

– mutatott rá G. Fodor Gábor.

A műsorban felmerült, hogy

a Tisza Párt kettős játékot űz Mercosur-ügyben: az egyik szavazáson jelen voltak, az Ursula von der Leyent érintő voksolásról azonban már távol maradtak az Európai Parlamentben.

A Mesterterv új adásában szó esett az 1500 milliárd dollárt és Európai Uniós tagságot követelő Volodimir Zelenszkijről is.

Az ukrán elnök a minap kifejezetten élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, ezzel 2022-höz hasonlóan beszállt a 2026-os magyar választási kampányba.

A Mesterterv új adását itt tekintheti meg:

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)