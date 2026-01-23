szabó lászlónemzeti kör roadshowválasztásorbán viktorfidesz

Rekordrészvétel lehet a 2026-os országgyűlési választáson, itt a kalkuláció + videó

Szabó László szerint mindkét nagy tömbnek az az érdeke, hogy sokan menjenek el voksolni, és kiszámolta, hogy emiatt akár több mint hatmillió ember is az urnák elé járulhat majd áprilisban. Ilyen még Magyarországon, országgyűlési választáson 1990 óta nem történt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 17:49
A magyar országgyűlési választási rendszert tekintették át Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Elsöprő Fidesz–KDNP-győzelemre számít a 2026-os országgyűlési választáson Szabó László. A kommunikációs szakember erről a Nemzeti Kör Roadshow bonyhádi állomásán beszélt. Hozzátette: szerinte kétpárti parlament alakul majd április 12-e után. 

Szabó László szerint többen fognak idén elmenni voksolni, mint 2022-ben, mert mindenki fűti a rendszert. Mindkét nagy tömbnek az az érdeke, hogy sokan menjenek el választani – mutatott rá. Emlékeztetett, négy évvel ezelőtt 5,7 millióan szavaztak, úgy kalkulál, a választásra jogosult nyolcmillió magyar állampolgárból most 6,1–6,2 millióan adják majd le a voksukat. 

Nagyjából van kétmillió ember, aki nem fog Orbán Viktorra szavazni, és van talán 2,3 millió, aki biztosan Orbán Viktorra és a Fideszre adja le a voksát. A kérdés az, hogy a középen lévő tömeggel mi történik. Meggyőződésem, hogy a döntő többsége a végén a biztonságra fog szavazni. Arra fog szavazni, hogy ki az, aki neki a nyugalmat biztosítani fogja

– szögezte le a kommunikációs szakember. 

Ez azt jelentené, hogy részvételi rekord születne, az eddigi rekordot a 2002-es országgyűlési választás tartja, amikor a második fordulóban a választásra jogosultak 73 százaléka járult az urnákhoz. 

Az eseményen Szabó László mellett Futó Boglárka, Kertész Dávid és Stefka István szólalt fel. A házigazda Csibi Krisztina országgyűlési képviselő volt.

 

A beszélgetést vágatlanul, itt tudja megtekinteni:

Borítókép: 


Belföldi híreink

Külföldi híreink

