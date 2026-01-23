Rekordrészvétel lehet a 2026-os országgyűlési választáson, itt a kalkuláció + videó

Elsöprő Fidesz–KDNP-győzelemre számít a 2026-os országgyűlési választáson Szabó László. A kommunikációs szakember erről a Nemzeti Kör Roadshow bonyhádi állomásán beszélt. Hozzátette: szerinte kétpárti parlament alakul majd április 12-e után.

Szabó László szerint többen fognak idén elmenni voksolni, mint 2022-ben, mert mindenki fűti a rendszert. Mindkét nagy tömbnek az az érdeke, hogy sokan menjenek el választani – mutatott rá. Emlékeztetett, négy évvel ezelőtt 5,7 millióan szavaztak, úgy kalkulál, a választásra jogosult nyolcmillió magyar állampolgárból most 6,1–6,2 millióan adják majd le a voksukat.

Nagyjából van kétmillió ember, aki nem fog Orbán Viktorra szavazni, és van talán 2,3 millió, aki biztosan Orbán Viktorra és a Fideszre adja le a voksát. A kérdés az, hogy a középen lévő tömeggel mi történik. Meggyőződésem, hogy a döntő többsége a végén a biztonságra fog szavazni. Arra fog szavazni, hogy ki az, aki neki a nyugalmat biztosítani fogja

– szögezte le a kommunikációs szakember.

Ez azt jelentené, hogy részvételi rekord születne, az eddigi rekordot a 2002-es országgyűlési választás tartja, amikor a második fordulóban a választásra jogosultak 73 százaléka járult az urnákhoz.

Az eseményen Szabó László mellett Futó Boglárka, Kertész Dávid és Stefka István szólalt fel. A házigazda Csibi Krisztina országgyűlési képviselő volt.

A beszélgetést vágatlanul, itt tudja megtekinteni:

