Kötcsei botrány: Ruszin-Szendi Romulusz továbbra is gyanúsított

Továbbra is folyamatban van a Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya miatt indult nyomozás – derült ki a legfőbb ügyész Budai Gyulának kedden megküldött válaszából. A miniszteri biztos arról érdeklődött Nagy Gábor Bálintnál, hogy az ügyben mikor várható vádemelés.

A legfőbb ügyész közölte: a vizsgálati szakban lévő nyomozás befejezéséhez „további eljárási cselekmények végzése szükséges”.

Ez annyiban érdekes, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közelmúltban jelentette be, hogy a nyomozást befejezték és az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az eljárást felügyelő ügyészségnek. A legfőbb ügyész tájékoztatásából arra lehet következtetni, hogy a rendőröknek tovább kell folytatniuk a nyomozást, igaz, egy nyomozás hivatalosan akkor zárul le, ha az ügyész vádat emel. A legfőbb ügyész válasza alapján mindkét dologra gondolhatunk.

Erőszakkal válaszolt a riporter kérdésére

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd a riporter megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezt máshogy értékelte, hiszen Ruszin-Szendit tavaly október közepén garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki.