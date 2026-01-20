Külföldön bujkáló körözött személyeket fogott el a rendőrség

Két magyar körözöttre is külföldön csaptak le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egységének segítségével. Egyiküket Ausztriában, míg a másikat Hollandiában fogták el ugyanazon a napon – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A KR NNI Célkörözési Osztály feladata többek között a külföldön bujkáló magyarok felkutatása és elfogása. Az egység a Delta programban kiemelten kezeli a kábítószer-bűncselekmények miatt körözött magyar állampolgárok megtalálását.

Január elején két drogdílerre is ráleltek az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztüli együttműködésben.

A 28 éves B. K. L. a magyar rendőrség körözési toplistáján szerepelt. Testi sértés miatt másfél évi börtönbüntetését rendelte el a bíróság, míg kábítószer-kereskedelem miatt jelenleg is eljárás folyik vele szemben egy olyan ügyben, ami miatt akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik. A gyanú szerint a férfi egy olyan csoport tagja volt, amely Budapesten először egy VI. kerületi társasház irodahelyiségében, majd egy VIII. kerületi lakásban marihuánát, ecstasyt és speedet árult.

A körözött több mint két éve bujkált a hatóságok elől.

Miután a KR NNI fejvadászai idén becsatlakoztak a keresésébe, kiderítették, hogy a szökésben lévő elkövető külföldön bujkál. Az európai partnerszolgálatokkal történt együttműködés alapján az is egyértelművé vált, hogy B. K. L. az ausztriai Sankt Pöltenben rejtőzködik. Az osztrák célkörözési egység munkatársai ott fogták el január 8-án. Átadása jelenleg is szervezés alatt van.

Szintén január 8-án a KR NNI Célkörözési Osztályával együttműködésben a holland rendőrség is elfogott egy magyar szökevényt. K. J. E. körözését a Szombathelyi Törvényszék rendelte el még 2024. december 5-én, mivel nem kezdte meg új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint sikkasztás bűncselekmények miatt kirótt egy év szabadságvesztés letöltését.

A körözöttel kapcsolatban szintén felmerült, hogy külföldön bujkál, így vele szemben európai elfogatóparancsot adtak ki tavaly decemberben. Ezzel egy időben a KR NNI fejvadászai is akcióba lendültek: felvették a kapcsolatot a holland társszervvel, mivel azt feltételezték, hogy a szökevény náluk bujkál.

A hatékony munkának köszönhetően január 8-án el is fogták a 27 éves férfit Amstelveen városában. Átadását szintén még szervezés alatt van.