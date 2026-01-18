kábítószer kereskedelemkábítószerügyészség

Kristályport árultak „füstölőként” a tiszaburai drogdílerek

Négy tiszaburai férfit tartóztattak le kábítószer-kereskedelem gyanújával, miután hónapokig árulták a drogot a településen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 20:32
Letartóztattak négy tiszaburai férfit kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával. Lánczi Rajmund, a Szolnoki Járási Ügyészség csoportvezető ügyésze vasárnap közölte, hogy a Tiszafüredi Járási Ügyészség szerint a férfiak tavaly októbertől egymás tevékenységéről tudva, közösen, illetve önállóan is kábítószert értékesítettek különböző tiszaburai személyeknek. 

Illusztráció Fotó: Mehes Daniel

A gyanúsítottak a kábítószert tartalmazó, kristályos port „füstölő” néven pakkonként kétezer forintért árulták. A közlés szerint 

a házkutatás során a gyanúsítottak által lakott ingatlanban lefoglalt kristályos anyag N-etil-norpentedron hatóanyagot tartalmaz, mely kábítószernek minősül.

Az ügyészség azért indítványozta a négy férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésük, elrejtőzésük veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, másokat – még fel nem tárt fogyasztókat és kereskedőket – jogellenesen befolyásolnának. Hozzátették, hogy 

a gyanúsítottak valamennyien büntetett előéletűek, állandó keresettel nem rendelkeznek, így megalapozottan fennáll bűnismétlésük veszélye is.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája mind a négy férfi letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a gyanúsítottak fellebbeztek – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

