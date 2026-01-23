„Legalább ezen nem kell aggódnunk” – így nyilatkoztak az érintettek a januári rezsistopról + videó

Ismét nagy vállalást tett a kormány: Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja. Emlékeztetett, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, emiatt pedig mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül: a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra, ezért is született meg a rezsistopról a döntés a legutóbbi kormányülésen.

Gulyás Gergely további részleteket osztott meg a rezsistopról a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Ladóczki Balázs)

A rezsicsökkentés mellé érkező intézkedésről a csütörtöki Kormányinfón is szó volt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,

a fogyasztóknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk a rezsistop miatt,

az automatikusan jár minden érintettnek.

Megjegyezte, a szolgáltató – ami az ország legtöbb háztartásában az MVM – írja majd jóvá a számlán a rezsistop szabályai szerint számított összeget. Gulyás Gergely kitért arra, hogy idén nagyságrendileg harminc százalékkal volt magasabb a gázfogyasztás, mint egy átlagos januárban, ezért volt indokolt a rezsistop bevezetése. Több vármegyei hírportál is megkérdezte a lakosokat, hogyan vélekednek a kormány intézkedéséről.

A Sonline Somogy vármegyében kérdezte meg az érintetteket, ahol összességében mindenki pozitívan nyilatkozott. Mivel január első heteiben rendkívül hideg időjárás volt országszerte, többen is kifejezetten örültek, hogy az állam átvállalja a fűtésnél jelentkező többletköltséget. Egy idős nő például azt nyilatkozta, ugyan nem tudja igénybe venni ezt a támogatást, de mindenképpen pozitív dolognak tartja.

– Személy szerint nem vagyok annyira rászorulva, de örülök neki, mert akkor másra tudom fordítani ezt az összeget, amit megspórolunk – ezt már egy békéscsabai asszony nyilatkozta a Beolnak, hozzátéve, a rászorulóknak ez nagy segítség. A Szon riportja szerint a nyíregyháziak is helyeslik a döntést. Egy idős férfi a portálnak elmondta: hallott a kormány döntéséről, és nagyon örül neki. – Folyamatosan nézem a televíziót, hallgatom a rádiót, így tudok arról, hogy a kormány visszatéríti majd a januári rezsi egy részét. Természetesen örülök neki, hiszen ezzel tudok majd spórolni – tette hozzá.