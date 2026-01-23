januári rezsistopfűtésrezsicsökkentés

„Legalább ezen nem kell aggódnunk” – így nyilatkoztak az érintettek a januári rezsistopról + videó

A januári extrém hideg miatt jelentősen megnőtt fűtési költségeket a kormány átvállalja, így a családoknak nem kell kifizetniük a többletfogyasztást. Több helyi, vármegyei hírportál is megkérdezte az utca emberét, hogyan vélekednek az intézkedésről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 18:26
Ismét nagy vállalást tett a kormány: Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja. Emlékeztetett, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, emiatt pedig mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül: a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra, ezért is született meg a rezsistopról a döntés a legutóbbi kormányülésen. 

Gulyás Gergely további részleteket osztott meg a rezsistopról a csütörtöki kormányinfón (Fotó: Ladóczki Balázs)
A rezsicsökkentés mellé érkező intézkedésről a csütörtöki Kormányinfón is szó volt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, 

  • a fogyasztóknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk a rezsistop miatt,
  • az automatikusan jár minden érintettnek.

Megjegyezte, a szolgáltató – ami az ország legtöbb háztartásában az MVM – írja majd jóvá a számlán a rezsistop szabályai szerint számított összeget. Gulyás Gergely kitért arra, hogy idén nagyságrendileg harminc százalékkal volt magasabb a gázfogyasztás, mint egy átlagos januárban, ezért volt indokolt a rezsistop bevezetése. Több vármegyei hírportál is megkérdezte a lakosokat, hogyan vélekednek a kormány intézkedéséről. 

A Sonline Somogy vármegyében kérdezte meg az érintetteket, ahol összességében mindenki pozitívan nyilatkozott. Mivel január első heteiben rendkívül hideg időjárás volt országszerte, többen is kifejezetten örültek, hogy az állam átvállalja a fűtésnél jelentkező többletköltséget. Egy idős nő például azt nyilatkozta, ugyan nem tudja igénybe venni ezt a támogatást, de mindenképpen pozitív dolognak tartja. 

– Személy szerint nem vagyok annyira rászorulva, de örülök neki, mert akkor másra tudom fordítani ezt az összeget, amit megspórolunk – ezt már egy békéscsabai asszony nyilatkozta a Beolnak, hozzátéve, a rászorulóknak ez nagy segítség. A Szon riportja szerint a nyíregyháziak is helyeslik a döntést. Egy idős férfi a portálnak elmondta: hallott a kormány döntéséről, és nagyon örül neki. – Folyamatosan nézem a televíziót, hallgatom a rádiót, így tudok arról, hogy a kormány visszatéríti majd a januári rezsi egy részét. Természetesen örülök neki, hiszen ezzel tudok majd spórolni – tette hozzá. 

Egy szintén nyíregyházi nyugdíjas asszony azt mondta, nagyon hálás a miniszterelnöknek és a kormánynak, hogy a nagy hidegben az anyagi teher egy részét leveszik az emberek válláról. – Az újságban is olvastam és a televízióban is láttam, hogy erről döntöttek, nagyon köszönjük, hogy ezt lehetővé teszik – fogalmazott.

Dunaújvárosban sem vélekedtek másképp. – Gázt használok, és ezekben a hideg napokban szinte egész nap működtetem a fűtést. Igyekszem odafigyelni a takarékosságra, azonban a fagyos idő miatt a ház gyorsan kihűl, még akkor is, ha csak rövid időre kapcsolom le. Emiatt végül egész nap kénytelen vagyok használni a fűtést. Örülök az intézkedésnek, most tényleg nagy segítség, mert nem kell aggódnom a magasabb fűtésszámla miatt – fogalmazott a Duolnak egy középkorú hölgy. 

Egy idősebb nő is nyilatkozott a hírportálnak, aki elmondta, láttam a tévében a bejelentést, és nagyon örül neki. – Legalább ezen nem kell aggódnom és bátrabban használhatom a gázfűtésem – hangsúlyozta. A megkérdezettek szerint összességében tehát az intézkedés enyhíti a fűtésszámlák miatti aggodalmat, és lehetővé teszi, hogy az emberek bátrabban használják otthonaik fűtését a hideg napokban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


