Orbán Viktor: A kemény tél még nem ért véget, a családok számíthatnak ránk

A szokatlanul kemény tél még nem ért véget – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány a januári rezsistoppal segíti a magyar családokat, és átvállalja a hideg időjárás miatt jelentkező többletterheket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 23. 16:55
„A szokatlanul kemény tél még nem ért véget” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben megerősítette, hogy a kormány továbbra is kiemelten foglalkozik a lakosság védelmével.

„A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket” – hívta fel a figyelmet az intézkedésre a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta: 

„A családok számíthatnak ránk.”

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően jelentette be, hogy bevezetik a januári rezsistopot. Ennek értelmében a januári rezsiszámlák nem lehetnek magasabbak, mint a decemberiek voltak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

