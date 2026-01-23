Orbán Viktor: A kemény tél még nem ért véget, a családok számíthatnak ránk

„A szokatlanul kemény tél még nem ért véget” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben megerősítette, hogy a kormány továbbra is kiemelten foglalkozik a lakosság védelmével.
„A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket” – hívta fel a figyelmet az intézkedésre a kormányfő.
Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta:
„A családok számíthatnak ránk.”
Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően jelentette be, hogy bevezetik a januári rezsistopot. Ennek értelmében a januári rezsiszámlák nem lehetnek magasabbak, mint a decemberiek voltak.
