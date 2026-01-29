Újra járható a Budapest felé vezető oldal az M6-os autópályán, ahol gázpalackok gyulladtak ki egy baleset után

Részben megszűnt a forgalomkorlátozás az M6-os autópályán Besnyőnél: a Budapest felé vezető oldal újra teljes szélességében járható – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu weboldalon csütörtök este.

Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél.

A rendőrök mostanra a Budapest felé vezető oldalon feloldották a forgalomkorlátozást, az ellenkező oldalon azonban továbbra is lezárás és forgalomelterelés van érvényben

– áll a közleményben.

Mint arról lapunk is beszámolt, egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán.

A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltották-hűtötték a palackokat,

a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze is a helyszínre érkezett.

A katasztrófavédelem akkor arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson.