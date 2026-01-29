terrorelhárítási központforgalomkorlátozásautópálya

Újra járható a Budapest felé vezető oldal az M6-os autópályán, ahol gázpalackok gyulladtak ki egy baleset után

Részben feloldották a forgalomkorlátozást az M6-os autópályán Besnyő térségében: a Budapest felé vezető oldal ismét teljes szélességében járható, míg a Dunaújváros irányába tartó sávokon továbbra is lezárás van érvényben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 22:16
Fotó: Jozsef Dotzi Forrás: Shutterstock
Részben megszűnt a forgalomkorlátozás az M6-os autópályán Besnyőnél: a Budapest felé vezető oldal újra teljes szélességében járható – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu weboldalon csütörtök este.

Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél.

 A rendőrök mostanra a Budapest felé vezető oldalon feloldották a forgalomkorlátozást, az ellenkező oldalon azonban továbbra is lezárás és forgalomelterelés van érvényben 

– áll a közleményben.

Mint arról lapunk is beszámolt, egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. 

A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltották-hűtötték a palackokat, 

a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze is a helyszínre érkezett.

A katasztrófavédelem akkor arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


