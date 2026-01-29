Bokros Lajos eltörölné a 13. havi nyugdíjat vagy felszámolná az állami nyugdíjrendszert + videó

Az Ellenpont.hu beszámolója szerint Bokros Lajos egy, a Tisza Párt környezetéhez köthető eseményen kijelentette: a 13. havi nyugdíj gazdasági értelemben nem indokolható, és annak eltörlése nélkül a nyugdíjrendszer hosszú távon nem fenntartható.

A volt pénzügyminiszter úgy érvelt, hogy

a nyugdíjrendszer biztosítási elven működik, ezért szerinte csak az kaphatna többletjuttatást, aki annak fedezetét korábban befizette.

Bokros ugyanakkor elismerte: egy ilyen döntést választási kampányban nem lehet nyíltan felvállalni, mert azzal nem lehet választást nyerni.

Valódi a 600 oldalas dokumentum

A nyugdíjrendszert érintő megszorítások hátteréről korábban az Indexnek nyilatkozott Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője, aki január 20-án távozott a pártból. Csercsa elmondta:

a tavaly ősszel kiszivárgott, mintegy 600 oldalas konvergenciaprogram valódi dokumentum, amelyen számos baloldali közgazdász dolgozott.

A volt tiszás vezető szerint a program mögött az Európai Néppárttól érkező elvárások állnak, és ez az az anyag, amely mentén a Tisza Párt „kiegyezne” Brüsszellel. Csercsa hangsúlyozta:

a dokumentum olyan gazdaságpolitikai irányokat tartalmaz, amelyek komoly megszorításokat vetítenek előre, és a nyugdíjrendszert is érinthetik.

Az Ellenpont.hu értékelése szerint Bokros Lajos kijelentései és a Tisza Párt volt vezetőjének vallomása együtt világos képet adnak arról, hogy a baloldali-liberális gazdaságpolitikai gondolkodásban a 13. havi nyugdíj megszüntetése nemcsak szakmai felvetés, hanem egy, Brüsszellel való politikai és gazdasági alku része lehet.

Bokros Lajos az elmúlt hónapokban már beszélt a nyugdíjkorhatárt emeléséről, és Magyar Péter házi médiájában emlékezett nosztalgiával a tandíj bevezetésére, valamint a közműcégek eladására.