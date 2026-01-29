Bokros Lajos eltörölné a 13. havi nyugdíjat vagy felszámolná az állami nyugdíjrendszert + videó

Az Ellenpont.hu beszámolója szerint Bokros Lajos egy, a Tisza Párt környezetéhez köthető eseményen kijelentette: a 13. havi nyugdíj gazdasági értelemben nem indokolható, és annak eltörlése nélkül a nyugdíjrendszer hosszú távon nem fenntartható.
A volt pénzügyminiszter úgy érvelt, hogy
a nyugdíjrendszer biztosítási elven működik, ezért szerinte csak az kaphatna többletjuttatást, aki annak fedezetét korábban befizette.
Bokros ugyanakkor elismerte: egy ilyen döntést választási kampányban nem lehet nyíltan felvállalni, mert azzal nem lehet választást nyerni.
Valódi a 600 oldalas dokumentum
A nyugdíjrendszert érintő megszorítások hátteréről korábban az Indexnek nyilatkozott Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője, aki január 20-án távozott a pártból. Csercsa elmondta:
a tavaly ősszel kiszivárgott, mintegy 600 oldalas konvergenciaprogram valódi dokumentum, amelyen számos baloldali közgazdász dolgozott.
A volt tiszás vezető szerint a program mögött az Európai Néppárttól érkező elvárások állnak, és ez az az anyag, amely mentén a Tisza Párt „kiegyezne” Brüsszellel. Csercsa hangsúlyozta:
a dokumentum olyan gazdaságpolitikai irányokat tartalmaz, amelyek komoly megszorításokat vetítenek előre, és a nyugdíjrendszert is érinthetik.
Az Ellenpont.hu értékelése szerint Bokros Lajos kijelentései és a Tisza Párt volt vezetőjének vallomása együtt világos képet adnak arról, hogy a baloldali-liberális gazdaságpolitikai gondolkodásban a 13. havi nyugdíj megszüntetése nemcsak szakmai felvetés, hanem egy, Brüsszellel való politikai és gazdasági alku része lehet.
Bokros Lajos az elmúlt hónapokban már beszélt a nyugdíjkorhatárt emeléséről, és Magyar Péter házi médiájában emlékezett nosztalgiával a tandíj bevezetésére, valamint a közműcégek eladására.
