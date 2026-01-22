Magára hagyták a koraszülött babát, hihetetlen módon menekült meg a biztos haláltól

A Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa fülét hétfő délelőtt babasírás ütötte meg az intézmény egyik zárt pelenkázóhelyisége előtt.

Újszülött az inkubátorban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Dr. Vilmányi Csaba egy, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált egyedül, magára hagyva. A bejegyzés szerint az orvos a picivel azonnal a gyerekszívközpontba rohant, ahol dr. Ablonczy László osztályvezető főorvos és munkatársai kezdték meg a csecsemő vizsgálatát, ellátását.

Miután sehol nem találtak hozzátartozót, értesítették a rendőrséget. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai a térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével 24 órán belül felkutatták az anyát. Az asszonyt orvoshoz vitték (ahol megállapították, egészséges), majd kihallgatták, gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják.

Titokban, a fürdőszobában szülte meg a babát

Kiderült: a 42 éves nő kispesti otthonának fürdőszobájában, egyedül hozta világra gyermekét. Ellátta magát, a méhlepényt a kukába dobta, aztán rosszul lett. Magához térve bebugyolálta újszülöttjét, babakocsiba tette, majd másik két – 2, illetve 5 éves – gyermekével, tömegközlekedéssel a Heim Pál Gyermekkórházhoz ment. Inkubátorba akarta tenni az újszülöttet, ám azt sem kint, sem bent nem talált, ezért átment a Gokviba, ahol a pelenkázóban hagyta a kicsit, majd hazament. Amikor a rendőrök másnap érte mentek, és az élettársa megtudta, mi történt, agyon akarta verni gyermekei anyját, amit a rendőrök akadályoztak meg.

Tíz gyermek, több apa

A nő a rendőröknek elmondta, tíz gyermeke van, nyolc, jelenleg állami gondnokság alatt lévőt más férfiaktól, kettőt jelenlegi élettársától szült. Állítása szerint sohasem védekezett, mostani várandósságáról nem tudott. Közelmúltban végzett terhességi tesztje negatív lett – pedig kisfia akkor már legalább 25-26 hetes volt.

A 870 grammos, koraszülött kisfiú jelenleg lélegeztetőgépen van. Állapota stabil, de az orvosok szerint életkilátásai jobbak lennének, ha megfelelő időben kapott volna szakszerű ellátást. A róla gondoskodók az András György nevet adták neki.