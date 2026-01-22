Magasfeszültségű áramütés ért egy férfit Letenye közelében, azonnal meghalt

Meghalt egy férfi, akit magasfeszültségű áramütés ért, miközben egy erdészeti munkagéppel dolgozott Zalában – értesült a Zaol. A baleset a Kistolmács és Letenye közötti út mellett történt. A férfi nem egyedül dolgozott, az 50 éves munkatársa jelenleg is kórházban van.