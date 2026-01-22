Rendkívüli

Magasfeszültségű áramütés ért egy férfit Letenye közelében, azonnal meghalt

A munkatársa segíteni akart, ő kórházba került.

Forrás: Zaol, MTI2026. 01. 22. 17:30
Meghalt egy férfi, akit magasfeszültségű áramütés ért, miközben egy erdészeti munkagéppel dolgozott Zalában – értesült a Zaol. A baleset a Kistolmács és Letenye közötti út mellett történt. A férfi nem egyedül dolgozott, az 50 éves munkatársa jelenleg is kórházban van. 

A portál úgy tudja, a férfi segíteni próbált a bajba jutott munkatársának. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított. Az ügy részleteit ide kattintva, a Zaol cikkében olvashatja. 

 

