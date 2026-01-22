Pénteken marad a többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő, de előfordulhatnak huzamosabb ideig naposabb körzetek is. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék: az északkeleti tájakon gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken kisebb eső.
Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon
Megszűnnek a hétvégére a kemény éjszakai fagyok, és napközben is általában fagypont felett alakulnak a maximum-hőmérsékletek, vasárnap akár plusz 9 fok is lehet. Az enyhüléssel párhuzamosan csapadék is érkezik, többfelé kell ónos esőre, esőre, havas esőre számítani – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értékek is lehetnek.
Szombaton is többnyire erősen felhős vagy borult égre kell számítani, többfelé várható eső, néhol ónos eső, de reggelig, valamint estétől több helyen lehet ónos csapadék. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel mínusz 5 és plusz 1, kora délután mínusz 1 és plusz 8 fok között alakul.
További Belföld híreink
Vasárnap reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, ebben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel mínusz 5 és plusz 1, kora délután 1 és 9 fok között valószínű.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A liberális műsorvezető a gyűlölködéssel a Fidesz malmára hajtja a vizet + videó
Nagy Ádám azokat sértegeti, akik miatt most ő is biztonságban élhet.
Újabb pornósztár bukkant fel a Tisza Pártnál
A felnőttfilmes próbálta provokálni Lázár Jánost Csepelen.
Verekedett, majd anyja autójával, kistestvérével a hátsó ülésen menekült egy zirci diák – videóval
Sokkoló rendőrségi videón a bakonyi hajsza.
Magasfeszültségű áramütés ért egy férfit Letenye közelében, azonnal meghalt
A munkatársa segíteni akart, ő kórházba került.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A liberális műsorvezető a gyűlölködéssel a Fidesz malmára hajtja a vizet + videó
Nagy Ádám azokat sértegeti, akik miatt most ő is biztonságban élhet.
Újabb pornósztár bukkant fel a Tisza Pártnál
A felnőttfilmes próbálta provokálni Lázár Jánost Csepelen.
Verekedett, majd anyja autójával, kistestvérével a hátsó ülésen menekült egy zirci diák – videóval
Sokkoló rendőrségi videón a bakonyi hajsza.
Magasfeszültségű áramütés ért egy férfit Letenye közelében, azonnal meghalt
A munkatársa segíteni akart, ő kórházba került.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!