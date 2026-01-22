Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon

Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értékek is lehetnek.

Szombaton is többnyire erősen felhős vagy borult égre kell számítani, többfelé várható eső, néhol ónos eső, de reggelig, valamint estétől több helyen lehet ónos csapadék. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel mínusz 5 és plusz 1, kora délután mínusz 1 és plusz 8 fok között alakul.