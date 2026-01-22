Rendkívüli

Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon

Megszűnnek a hétvégére a kemény éjszakai fagyok, és napközben is általában fagypont felett alakulnak a maximum-hőmérsékletek, vasárnap akár plusz 9 fok is lehet. Az enyhüléssel párhuzamosan csapadék is érkezik, többfelé kell ónos esőre, esőre, havas esőre számítani – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken marad a többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő, de előfordulhatnak huzamosabb ideig naposabb körzetek is. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék: az északkeleti tájakon gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken kisebb eső. 

Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értékek is lehetnek.

Szombaton is többnyire erősen felhős vagy borult égre kell számítani, többfelé várható eső, néhol ónos eső, de reggelig, valamint estétől több helyen lehet ónos csapadék. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel mínusz 5 és plusz 1, kora délután mínusz 1 és plusz 8 fok között alakul.

Vasárnap reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, ebben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel mínusz 5 és plusz 1, kora délután 1 és 9 fok között valószínű.

 

