Rezzenéstelen arccal igazoltatott embereket és ellenőrzött jegyeket, bérleteket Debrecenben. Pályafutása pár napig tartott – adta hírül a rendőrségi portál.
Rezzenéstelen arccal kérte a jegyeket és bérleteket a 18 éves fiatalember, aztán találkozott egy profival + videó
Járókelőket is igazoltatott, ha úgy tartotta kedve.
A nyomozás adatai szerint a nyíradonyi fiú korát meghazudtoló magabiztossággal és szenvtelen higgadtsággal lépett oda vadidegen emberekhez. Jegyellenőröst játszott tömegközlekedési eszközökön, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment. Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon.
A fiatalember sokáig nem szórakoztathatta magát a saját rendezésű színdarabjaival. Szerdán egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire a fiatal nemes egyszerűséggel elfutott. Azonnal bejelentették a rendőrségen.
További Belföld híreink
A járőröknek könnyű dolga volt, nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált a 112-re, mivel egy botcsinálta ellenőrt fogtak az egyik buszon. A 18 éves fiú kollégiumi próbálkozása után még bérleteket is akart ellenőrizni, pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt.
A rendőrök előállították, személyes adattal visszaélés miatt pedig gyanúsítottként hallgatták ki.
További Belföld híreink
A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy minden esetben legyenek körültekintőek, ha valaki hivatalos személynek adja ki magát. A rendőrök és más hatósági személyek szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kötelesek bemutatni.
Gyanúra adhat okot, ha az érintett siettet, fenyeget, vagy pénzt, illetve személyes adatokat kér.
Kétség esetén azt javasolják, hogy ne működjenek együtt, és haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon
Meglepetés!
Veszélyes trend terjed a hálószobákban
A jelenségek miatt egyre több a szexuális úton terjedő fertőzés is.
Ezek a kormánytagok kedvenc magyar filmjei
Mindegyik igazi klasszikus.
Feljelentést tett a Kúria elnöke a tiszás adatszivárgási ügyben
Egyre fogy a levegő Magyar Péter körül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon
Meglepetés!
Veszélyes trend terjed a hálószobákban
A jelenségek miatt egyre több a szexuális úton terjedő fertőzés is.
Ezek a kormánytagok kedvenc magyar filmjei
Mindegyik igazi klasszikus.
Feljelentést tett a Kúria elnöke a tiszás adatszivárgási ügyben
Egyre fogy a levegő Magyar Péter körül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!