Rezzenéstelen arccal kérte a jegyeket és bérleteket a 18 éves fiatalember, aztán találkozott egy profival + videó

A nyomozás adatai szerint a nyíradonyi fiú korát meghazudtoló magabiztossággal és szenvtelen higgadtsággal lépett oda vadidegen emberekhez. Jegyellenőröst játszott tömegközlekedési eszközökön, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment. Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon.

A fiatalember sokáig nem szórakoztathatta magát a saját rendezésű színdarabjaival. Szerdán egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire a fiatal nemes egyszerűséggel elfutott. Azonnal bejelentették a rendőrségen.