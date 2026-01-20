tisza pártmagyar péterifjabb lomnici zoltánbűncselekmény

Magyar Péternek hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje, nem tudja lenyúlni

Súlyos jogi kérdéseket vet fel a Tisza Párt és Magyar Péter legújabb ügye. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a rosszhiszemű védjegybejelentés sértheti a védjegytörvényt és a polgári jog alapelveit és még bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Gábor Márton
2026. 01. 20. 14:10
– A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján egy megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra – mondta el a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án
Magyar Péter (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az alkotmányjogász kiemelte: ennek jogi alapja a polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai alapján az adott helyzetben való elvárhatóságból, illetve a joggal való visszaélés tilalmából vezethető le,

a rosszhiszemű, illetve csalárdul viselkedő bejelentővel szemben a védjegy elutasításának vagy törlésének kell helyt adni.

Lomnici szerint ha már megtörtént a rosszhiszemű bejelentés, a tényleges jogosult által felszólalás indítható a bejelentett védjegy ellen, ha még nem lajstromozták, illetve törlési eljárás kérhető rosszhiszemű bejelentésre hivatkozva, ha már lajstromozott.

Mindezek alapján a védjegyszabályok akaratlagos és egyértelmű megsértése történt Magyar Péter és a Tisza Párt részéről. Súlyosabb esetben pedig kivételesen

felmerülhet bűncselekmény gyanúja is ilyen típusú ügyekben

– tette hozzá az alkotmányjogász.

Mint ifjabb Lomnici Zoltán rámutatott, mindezek figyelembevételével Magyar Péter és a Tisza Párt nem jegyeztetheti be jogszerűen védjegyként a Fidesz–KDNP „biztos választás” szlogenjét. Az ellenzéki pártelnök már azt is kilátásba helyezte, hogy termékeket hoznának forgalomba a védjeggyel, ami nem csupán szokatlan megoldás egy kampányban, hiszen aligha találunk példát rá, hogy egy párt az ellenfele jelmondatával korteskedjen, hanem jogsértő is lenne.

Nemcsak a jelmondatra vetett szemet Magyar Péter és csapata, hanem lefoglalták a Fidesz–KDNP kampányszlogenjéhez fűződő doméneket, amelyekkel három napon keresztül az ellenfél kampányát promotálták. Ezt követően a Tisza Párt elnöke vérszemet kapott, és a 2030-as választáshoz kapcsolódó doménneveket is elkezdte lefoglalni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

