A devizahiteleseket is az út szélén hagyná Magyar Péter

A Jobbik politikusa, Marczingós László nemrég arról beszélt, egy utcafórumon hazugozta le őt Magyar Péter a devizahitelesek kérdésével összefüggésben.

Gábor Márton
2026. 01. 21. 17:30
Újabb kritika érte a Tisza Párt elnökét, azonban ezúttal a kormánypártisággal kicsit sem vádolható Marczingós László ügyvéd részéről. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Brenner Koloman podcastműsorában Marczingós arról beszélt, 

lehetősége lett volna Magyar Péternek, hogy a devizás ügyet a jogállamisági kérdéseken keresztül felvegye, de ő erre nem volt hajlandó. Mennek vidékre, és persze mindig akadt egy érintett, aki rákérdezett ezen az országjáráson, hogy mi van a devizahitelesekkel, és a végén képes volt eltolni egészen odáig ezt a problematikát Magyar Péter, hogy engem és Z. Kárpát Dánielt tulajdonképpen lehazugozott.

A Tisza Párt elnöke ugyanis azt állította, a Jobbik politikusai megalapozatlanul, hazug módon hivatkoznak az európai bírósági ítéletekre. Mint ismert, a nyár folyamán Magyar Péter még több posztban és beszédében is foglalkozott a devizahitelesek ügyével, és többször is ígéreteket fogalmazott meg az irányukba. 

Azonban Kármán András, a Tisza Párt multibarát szakértőjének szeptemberi színre lépése után feltűnően elhalkultak a devizahitelesekkel, illetve a kárpótlásukkal kapcsolatos hangok. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


