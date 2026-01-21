A devizahiteleseket is az út szélén hagyná Magyar Péter

Újabb kritika érte a Tisza Párt elnökét, azonban ezúttal a kormánypártisággal kicsit sem vádolható Marczingós László ügyvéd részéről.

Fotó: Máté Krisztián

Brenner Koloman podcastműsorában Marczingós arról beszélt,

lehetősége lett volna Magyar Péternek, hogy a devizás ügyet a jogállamisági kérdéseken keresztül felvegye, de ő erre nem volt hajlandó. Mennek vidékre, és persze mindig akadt egy érintett, aki rákérdezett ezen az országjáráson, hogy mi van a devizahitelesekkel, és a végén képes volt eltolni egészen odáig ezt a problematikát Magyar Péter, hogy engem és Z. Kárpát Dánielt tulajdonképpen lehazugozott.

A Tisza Párt elnöke ugyanis azt állította, a Jobbik politikusai megalapozatlanul, hazug módon hivatkoznak az európai bírósági ítéletekre. Mint ismert, a nyár folyamán Magyar Péter még több posztban és beszédében is foglalkozott a devizahitelesek ügyével, és többször is ígéreteket fogalmazott meg az irányukba.

Azonban Kármán András, a Tisza Párt multibarát szakértőjének szeptemberi színre lépése után feltűnően elhalkultak a devizahitelesekkel, illetve a kárpótlásukkal kapcsolatos hangok.