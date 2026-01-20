Üzenet Kapitány Istvánnak: „a gazdaságpolitika egy szakma, amely az olajiparnál is bonyolultabb”

„Elismerem Kapitány úr globális vállalati menedzsmentképességeit, ugyanakkor a gazdaságpolitika egy szakma, amely az olajiparnál is bonyolultabb. Ráadásul az sem segít, ha az ember rossz tanácsadókra hallgat, vagy egyszerűen demagóg módon felkapja a »Magyarországon a legalacsonyabb a fogyasztás az unióban« mantrát” – írta közösségi oldalán György László. A kormánybiztos ezt Kapitány Istvánnak, a Tisza Párt új gazdaságpolitikusának címezte.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, miszerint Kapitány István már el is mondta, hogy leszakadna az orosz energiaforrásról. – Bajnai Gordon után multis csúcsmenedzserekkel vette körül magát a Tisza Párt. Elsőként a közteherviselés rendszerét vették elő, és ezt is kezdték támadni Kármán Andrással. Most újra kibújt a szög a zsákból, az orosz olajról való leválást támogatják Brüsszelnek megfelelően, viszont ez komoly áremelkedéssel járna – tette hozzá.

Orbán Viktor kormányfő is megszólalt az ügyben. A miniszterelnök jelezte: „A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. − Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner a Tisza új igazolásának” − tette hozzá.

György László a bejegyzésében arról is írt, hogy ha Magyarországon van lakásod és olcsó a rezsid, az Eurostat alacsonyabb fogyasztást fog mérni, mint más országokban. Márpedig Magyarországon a családok 92 százaléka saját lakóingatlanban él, és a legolcsóbb rezsit fizeti az egész unióban. Ezért alacsony a fogyasztás ebben az összevetésben.

„Mindeközben a minimálbér vásárlóereje 120 százalékkal több mint a duplájára emelkedett, és a magyar családok rendelkezésre álló jövedelme a harmadik leggyorsabban növekedett az Európai Unióban 2010 óta. Mi a magyarokkal vagyunk együttérzők. A lokalitást védjük a globalitás negatív hatásaival szemben” − tette hozzá.

A kormánybiztos a következő grafikát mellékelte: