Bár új arccal és névvel, de ugyanazzal a céllal fut neki a baloldal a választásoknak, mint négy éve + videó

A patrióta oldal adatalapú kormányzást végez, azaz a szakértelemre támaszkodik, a Tisza pedig a médiapolitizálásra, mutatott rá az elemző.

Erős Hunor
2026. 01. 20. 19:00
Magyar Péter és Kapitány István
Forrás: Facebook
– A választáshoz közeledve egyre inkább kirajzolódik, hogy ugyanaz a politikai felállás most is, mint négy évvel ezelőtt – mutatott rá Deák Dániel a XXI. Század Intézet videójában.

Kapitány István Facebook MARKOVSZKI
Fotó: Facebook

Az intézet vezető elemzője hangsúlyozta: amíg a Fidesz kiszámítható és biztonságos üzeneteket közvetít minden társadalmi csoport felé és a magyar érdeket követi, addig a baloldali blokk ugyan most más névvel és jelölttel fut neki a választásnak, de valójában ugyanaz a kínálata, mint korábban, lényegében a brüsszeli álláspontot követi.

Ezt erősíti Kapitány István személye is, aki szintén abból a posztkommunista impexes világból jön, amelynek tagjai a rendszerváltoztatás után sok esetben a globális multiknál helyezkedtek el

– emelte ki az elemző.

Magyar Péter stratégiai hibákat követ el, a Fidesz kampányszlogenjének reklámozása után ezúttal egy olyan gazdatüntetésre ment el, ahol éppen az ő pártcsaládja ellen tiltakoztak, így a gazdák szembesítették azzal, hogy ő Brüsszel álláspontját képviseli az agrárkérdésekben is.

Ha az üzeneteket, illetve a kormányzati intézkedéseket vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy az egész társadalom számára beszél a Fidesz: a dolgozókhoz, a nyugdíjasokhoz, a kisgyermekes édesanyákhoz, a fiatalokhoz, a budapestiekhez, a vidékiekhez és így tovább

– fogalmazott az elemző kiemelve: a Fidesz leginkább a lakosság produktív vagy nyugellátásból élő, ugyanakkor családközpontú rétegnek ad üzeneteket. Hozzátette: ők a magyar társadalom mediánja. Emellett természetesen megjelennek az alsó középosztálynak szánt üzeneteket és programokat is, mint például a biztos munkahely, illetve hogy Magyarország ki tud maradni a háborúból, ami a stabilitást és kiszámíthatóságot jelenti. Megjegyezte, 

mindez most fontosabb üzenet, mint 2022-ben, hiszen jelenleg sokkal nagyobb a háborúba való belesodródás veszélye, mint annak kitörésekor.

Deák Dániel elemzésében kiemelte: ahogy Orbán Viktor a miskolci országjárásán úgy fogalmazott, a patrióta oldal adatalapú kormányzást végez, azaz a szakértelemre támaszkodik, így például logisztikai parkokat hoznak létre, folyamatosan figyelik az egyes ágazatok lehetőségeit és a gyárak és befektetések Magyarországra hozását is ennek megfelelően készítik elő. Jó példa erre az elemző szerint az autóiparban végbement változás, amit a magyar kormány időben érzékelt, ennek köszönhetően a legmodernebb technológiát képviselő cégek Magyarországra jönnek, mint például a kínai BYD, de a német Mercedes is Németország helyett inkább hazánkat választotta.

Míg a Fidesz oldalán politika a társadalomról felfogás érvényesül, addig a Tisza esetében politika a politikáról

– emelte ki az elemző, azzal magyarázva a hozzáállást, hogy az ellenzéki párt esetében nem a különböző társadalmi csoportokat érintő lépések és gazdasági programok határozzák meg a gondolkodásmódjukat, hanem a mindennapi politikai kommunikációs csaták megvívása, a közösségi médiapolitizálás.

Deák Dániel szerint ennek köszönhető, hogy míg Orbán Viktor például a 14. havi nyugdíjról beszél, addig Magyar Péter arról talál ki történeteket, hogy fojtogatják a Tisza aktivistáit, miközben ilyenre nem került sor. Magyar Péter csupán a közösségi médiában akar lájkokat szerezni, nem pedig az emberek érdekében politizálni.

Mindezek mellett egyre jobban kirajzolódik, hogy a Tisza valójában egy globalista projekt, ennek egyik legújabb bizonyítéka Kapitány István, akit minisztereként szeretne kinevezni Magyar Péter – mondta az elemző, kiemelve: Kapitány István már az első tévéinterjújában kiállt az orosz energia betiltása mellett, ami jelentős mértékben csökkentené Magyarország energiabiztonságát, továbbá ellehetetleníti a rezsicsökkentés fenntartását is. Elmondta: ez a hozzáállás nem meglepő, hiszen Kapitány István a holland Shell globális alelnöke volt, emellett Bajnai Gordon az egyik példaképe.

Így 2022-höz hasonlóan ismét két út között lehet választani április 12-én: egy jobboldali blokk ajánlata közül, amelyik minden társadalmi csoporthoz szólva a magyar érdeket képviseli és egy baloldali blokk ajánlata között, amelyik a globalista érdekeket akarja érvényesíteni Magyarországon

– mondta Deák Dániel, aki a videóelemzés zárásaként kiemelte: a tapasztalat az, hogy a magyarok többsége a magyar utat választja, a mostani felmérések is ezt mutatják, a XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint is a Fidesz vezeti a pártok népszerűségi versenyét.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Magyar Péter új gazdasági szakemberének pályafutása az Interag nevű külkereskedelmi vállalat volt, amely a pártállami időszakban politikai kapcsolatokra építve közvetített a magyar állam és nyugati cégek között, jelentős károkat okozva Magyarországnak. Ennek a hálózatnak meghatározó nyertese a Shell lett, amely Magyarországon és világszerte is vitatott, környezetszennyező és etikailag kifogásolható üzletekhez kötődött. 

Kapitány István hosszú éveken át a cég felsővezetéséhez tartozott, egészen globális alelnöki pozícióig jutott.

A háttérben időközben megjelentek a világ legnagyobb pénzügyi szereplői is: a Shell meghatározó részvényesei között ma olyan alapkezelők találhatók, mint a BlackRock és a Vanguard. Ezek a szereplők nem pusztán gazdasági, hanem politikai befolyással is bírnak, és globális stratégiáik rendre felülírják a nemzeti érdekeket.


Borítókép: Kapitány István és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

