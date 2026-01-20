Menczer Tamás: Ha a Tisza terve sikerül, te fizeted a számlát!

„Ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért. Ha nincs orosz földgáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért. Ezek a tények, ezek a számok. Az orosz energia nem pótolható, hiszen Magyarország tengeri kijárattal nem rendelkezik, így csak vezetéken tudunk energiát vásárolni. A Fidesz a biztos választás” – fogalmazott Facebook-videójában Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Tisza Párt új globalista igazolásának, Kapitány Istvánnak a megszólalására reagált.

Kapitány István ugyanis arról beszélt, hogy 2027 után Magyarországnak le kell válnia az orosz energiahordozókról.

A nyilatkozatra egyébként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Mint fogalmazott, láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól, ami tragikus következményekkel járna, a rezsiköltségek pedig a háromszorosára emelkednének, és a magyar gazdaság számára is mélyütés lenne.