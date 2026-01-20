menczer tamástiszatisza pártbrüsszel

Menczer Tamás: Ha a Tisza terve sikerül, te fizeted a számlát!

A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta a Tisza Párt azon felvetését, amely szerint Magyarországnak 2027 után le kellene válnia az orosz energiahordozókról, rámutatva: ez nem ideológiai vita, hanem kőkemény valóság.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 16:08
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Forrás: KKM
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért. Ha nincs orosz földgáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért. Ezek a tények, ezek a számok. Az orosz energia nem pótolható, hiszen Magyarország tengeri kijárattal nem rendelkezik, így csak vezetéken tudunk energiát vásárolni. A Fidesz a biztos választás” – fogalmazott Facebook-videójában Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Tisza Párt új globalista igazolásának, Kapitány Istvánnak a megszólalására reagált. 

Kapitány István ugyanis arról beszélt, hogy 2027 után Magyarországnak le kell válnia az orosz energiahordozókról.

A nyilatkozatra egyébként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Mint fogalmazott, láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól, ami tragikus következményekkel járna, a rezsiköltségek pedig a háromszorosára emelkednének, és a magyar gazdaság számára is mélyütés lenne.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Forrás: KKM)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu