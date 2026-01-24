Magyar Péter szavaival szembesítette Gulyás Mártont Menczer Tamás + videó

– Most pont azt mondta föl, amit Magyar Péter mondott tegnap – reagált Menczer Tamás Gulyás Márton kérdésére a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron. A Partizán műsorvezetője ugyanis a januári rezsistop kapcsán azt mondta, hogy ezt az emberek már nem tudják magukra alkalmazni, mert az az időszak elment, és adott esetben fűtetlen vagy alulfűtött lakásban kellett hogy átvészeljék az elmúlt heteket, napokat. Az interjú egy részletét a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán osztotta meg.

Fotó: Hatlaczki Balázs

– A magyar embereket megóvja a költségnövekménytől a magyar kormány, és szerintem ez egy helyes döntés is. A Tisza sose tenné – jelentette ki Menczer Tamás. Majd rámutatott: a Tisza elvágná az orosz földgázt, a rezsicsökkentés szerintük humbug.

Megvédjük az embereket a költségnövekménytől, a Tisza, pedig elvágná az orosz földgázt, nem megvédené az embereket, hanem még ha nincs ilyen hideg, akkor is sokszorosára emelné a számlájukat, mert a rezsicsökkentést eltörölnék

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: számos idézet van erről, Kapitány Istvántól kezdve Magyar Péterrel bezárólag. Menczer Tamás felidézte Bódis Kriszta korábbi szavait, aki arról beszélt, hogy ha valaki valamiért többet fizet, az egy jó dolog.

– Ezek az emberek a Tiszánál nem megvédenék a magyar embereket a költségnövekménytől, hanem rájuk terhelnének olyan növekményeket, hogy abba a magyar társadalom belerokkanna – húzta alá a kommunikációs igazgató. Majd kijelentette: „de mi meg megvédjük a magyar embereket”.

Gulyás Márton ezek után azt állította, hogy nem emlékszik, olyanra, hogy Kapitány István vagy Magyar Péter a rezsicsökkentés eltörléséről nyilatkozott volna. Azonban Menczer Tamás gyorsan emlékeztette, hogy a Tisza Párt elnöke szó szerint azt mondta: „a rezsicsökkentés egy humbug”.

