PartizánMenczer TamásGulyás MártonMagyar Péter

Magyar Péter szavaival szembesítette Gulyás Mártont Menczer Tamás + videó

A Partizán műsorvezetője nem emlékezett, hogy a Tisza elnöke szerint a rezsicsökkentés humbug.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 16:45
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Most pont azt mondta föl, amit Magyar Péter mondott tegnap – reagált Menczer Tamás Gulyás Márton kérdésére a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron. A Partizán műsorvezetője ugyanis a januári rezsistop kapcsán azt mondta, hogy ezt az emberek már nem tudják magukra alkalmazni, mert az az időszak elment, és adott esetben fűtetlen vagy alulfűtött lakásban kellett hogy átvészeljék az elmúlt heteket, napokat. Az interjú egy részletét a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán osztotta meg.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

– A magyar embereket megóvja a költségnövekménytől a magyar kormány, és szerintem ez egy helyes döntés is. A Tisza sose tenné – jelentette ki Menczer Tamás. Majd rámutatott: a Tisza elvágná az orosz földgázt, a rezsicsökkentés szerintük humbug.

Megvédjük az embereket a költségnövekménytől, a Tisza, pedig elvágná az orosz földgázt, nem megvédené az embereket, hanem még ha nincs ilyen hideg, akkor is sokszorosára emelné a számlájukat, mert a rezsicsökkentést eltörölnék

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: számos idézet van erről, Kapitány Istvántól kezdve Magyar Péterrel bezárólag. Menczer Tamás felidézte Bódis Kriszta korábbi szavait, aki arról beszélt, hogy ha valaki valamiért többet fizet, az egy jó dolog.

– Ezek az emberek a Tiszánál nem megvédenék a magyar embereket a költségnövekménytől, hanem rájuk terhelnének olyan növekményeket, hogy abba a magyar társadalom belerokkanna – húzta alá a kommunikációs igazgató. Majd kijelentette: „de mi meg megvédjük a magyar embereket”.

Gulyás Márton ezek után azt állította, hogy nem emlékszik, olyanra, hogy Kapitány István vagy Magyar Péter a rezsicsökkentés eltörléséről nyilatkozott volna. Azonban Menczer Tamás gyorsan emlékeztette, hogy a Tisza Párt elnöke szó szerint azt mondta: „a rezsicsökkentés egy humbug”.

A tiszások közül többen is felszólaltak már a rezsicsökkentés ellen, az alábbi videóban több is szerepel.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Menczer Tamás és Gulyás Márton (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu