A Tisza Párt ugyanazt kínálja, mint az elődei: adóemelést és megszorítást

Szita Károly szerint fontos döntés előtt állunk: háború lesz vagy béke, további fejlődés vagy megszorítás. Kaposvár polgármestere a DPK-gyűlésén leszögezte: nem akarják, hogy elvegyék az emberek pénzét és Ukrajnába küldjék, ahogy a Brüsszelt támogató országokban teszik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 14:47
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Mindig felemelő ebben a közösségben lenni – fogalmazott Szita Károly a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésének kaposvári rendezvényén. A város polgármestere elmondta, hogy a minap történelmi Béketanácsba hívták a magyar miniszterelnököt, ma pedig már Kaposváron köszönthették Orbán Viktort. A városvezető megjegyezte, hogy tegnap volt a város napja is, ami lehetőséget ad arra, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akikre méltán büszke a közösség.

Kaposvár története azt mutatja, hogy a jövő soha nem alakul magától. A jövőt alakítani kell

– mondta.

Szita Károly kitért arra is, hogy a Fidesszel az is nyer, aki nem rájuk szavaz. Felidézte a tapasztalatait, hogy a baloldali kormányok alatt elvették a pénzt az emberektől, a családoktól és a vállalkozásoktól.

Elvették a 13. havi nyugdíjat, mi fizettük a legtöbbet Európában a gázért és az áramért

– tette hozzá. A városvezető az utóbbi évek eredményei kapcsán jelezte, hogy a városban három gyár is épül. Emellett nőttek a bérek, a családtámogatások, visszavették a közműveket és bevezették a rezsicsökkentést.

Ezek nem ígéretek, hanem tények

– húzta alá. De a polgármester szerint most ismét döntés előtt állunk: háború lesz vagy béke, további fejlődés vagy megszorítás. 

A Tisza Párt most ugyanazt kínálja, mint az elődei: adóemelés, megszorítás, elvétel

– rögzítette Szita Károly.

Megjegyezte, hogy azokban az országokban, ahol Brüsszelt támogató kormány van, ott elveszik a pénzt a saját polgáraiktól, mert szükség van a pénzre az ukrajnai háború finanszírozásához.

Ez az, amit nem akarunk

– rögzítette.

Borítókép: Szita Károly és Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


