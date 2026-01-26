Ebben az ügyben kérhetik ki Magyar Péter mentelmi jogát

Felderítési szakban van, azaz nincs gyanúsítottja annak a bennfentes kereskedelem gyanújával indult eljárásnak, amely Magyar Pétert is érintheti – ez olvasható ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Magyar Nemzetnek írt válaszából.

Magyar Pétert a markában tartja Manfred Weber (Fotó: Teknős Miklós)

Az Európai Parlament többsége ismét megvédi Magyar Pétert?

Amennyiben Magyar Péterrel szemben felmerül a megalapozott gyanú, akkor a legfőbb ügyésznek előbb ki kell kérnie őt az Európai Parlamenttől, azután hallgathatják ki gyanúsítottként, hiszen a Tisza Párt elnökének EP-képviselőként mentelmi joga van. Persze, ha utóbbira sor kerül, borítékolható, mi fog történni: az EP többsége nagy valószínűséggel nem fogja kiadni Magyart, hiszen a telefonlopási ügyében is pontosan ez történt. Mindezt úgy, hogy a lopási botrány nem magánvádas, hanem komolyabb, köztörvényes ügyről szól.

Arról nem is beszélve, hogy Magyar Péter korábban többször is a mentelmi jog ellen szólalt fel. Kétségtelen, a mentelmi jogáról ő maga nem mondhat le, azt azonban megtehette volna, hogy képviselőtársait arra kéri, függesszék fel azt.

Gyanús részvényvásárlás

Visszatérve a bennfentes kereskedésre, a nyomozás előzménye, hogy Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem miatt folytatott vizsgálatot.

Az Index információi szerint ugyanis Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő. A lap részletesen beszámolt az esetről: 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami utóbb jelentősen növelte a papírok árfolyamát.

Ugyanezen a napon, korábban, délután három óra körül, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket.

Volt barátnője is tőzsdei manipulációról beszélt

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert – írta akkor az Index, hozzátéve, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságának tagja volt. A lap szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel. Ezt erősíti az a hangfelvétel is, amin Magyar korábbi barátnője, Vogel Evelin elmondta: az ellenzéki politikus egyszer megemlítette, hogy belsős információk segítségével „játszadozik” a tőzsdén és van kilencvenmilliója részvényekben. Az ügyben többen is feljelentést tettek, köztük a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István.