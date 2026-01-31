Újra hazugságon kapták Magyar Pétert

A sajtóból értesültem róla, hogy Magyar Péter, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt elhatárolódásra szólított fel engem egy Debrecenben történt incidens kapcsán – írta közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

A térség kormánypárti képviselőjelöltje arra reagált, hogy péntek délután felröppent egy hír, miszerint baltával támadtak a Tisza Párt fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen. A Haon információi szerint személyi sérült nem történt.

Az ügy minden részletét nem ismerem, azonban az online térben megjelent hamis sejtetések ellenére egyik aktivistánk sem érintett a sajnálatos eseményben

– húzta alá Széles Diána.

A politikus leszögezte, hogy

a Fidesz debreceni szervezetével együtt elítélnek minden fizikai és verbális erőszakos cselekményt,

történjen az a fizikai valóságban vagy az online térben. Majd azt kérte a város lakosságától, hogy tartózkodjon bármilyen erőszakos, fenyegető vagy becsületsértő magatartástól, ahogy ez Debrecenben valamennyi korábbi kampányidőszakban is így volt.

Az alpolgármester megjegyezte, hogy tegnap is halálos fenyegetéssel felérő és egyben súlyosan becsületsértő üzenetet kapott, amire semmilyen politikai meggyőződés nem adhat alapot.

Az ilyen, általunk lementett és közjegyzővel hitelesített kommentekből Tiszát lehetne rekeszteni

– tette hozzá.

Erre tekintettel Széles Diána felszólította Magyar Pétert, valamint a Tisza Párt helyi jelöltjeit, Tompa Enikőt és Tárkányi Zsoltot, hogy határolódjanak el a magyar politikai közélet bármely szereplőjét érő fenyegetésektől és becsületsértő cselekményektől, illetve azok elkövetőitől.

