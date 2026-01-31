Rendkívüli

Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

magyar péterdebrecentisza pártszéles diána

Újra hazugságon kapták Magyar Pétert

Magyar Péter egy debreceni incidenst próbált a kormánypártok nyakába varrni, azonban Széles Diána, a város alpolgármestere tiszta vizet öntött a pohárba. A kormánypárti politikus arra szólította fel a Tisza vezetőjét és helyi jelöltjeit, hogy határolódjanak el a magyar politikai közélet bármely szereplőjét érő fenyegetésektől.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 10:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sajtóból értesültem róla, hogy Magyar Péter, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt elhatárolódásra szólított fel engem egy Debrecenben történt incidens kapcsán – írta közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

A térség kormánypárti képviselőjelöltje arra reagált, hogy péntek délután felröppent egy hír, miszerint baltával támadtak a Tisza Párt fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen. A Haon információi szerint személyi sérült nem történt.

Az ügy minden részletét nem ismerem, azonban az online térben megjelent hamis sejtetések ellenére egyik aktivistánk sem érintett a sajnálatos eseményben

– húzta alá Széles Diána.

A politikus leszögezte, hogy

a Fidesz debreceni szervezetével együtt elítélnek minden fizikai és verbális erőszakos cselekményt,

történjen az a fizikai valóságban vagy az online térben. Majd azt kérte a város lakosságától, hogy tartózkodjon bármilyen erőszakos, fenyegető vagy becsületsértő magatartástól, ahogy ez Debrecenben valamennyi korábbi kampányidőszakban is így volt.

Az alpolgármester megjegyezte, hogy tegnap is halálos fenyegetéssel felérő és egyben súlyosan becsületsértő üzenetet kapott, amire semmilyen politikai meggyőződés nem adhat alapot.

Az ilyen, általunk lementett és közjegyzővel hitelesített kommentekből Tiszát lehetne rekeszteni

– tette hozzá.

Erre tekintettel Széles Diána felszólította Magyar Pétert, valamint a Tisza Párt helyi jelöltjeit, Tompa Enikőt és Tárkányi Zsoltot, hogy határolódjanak el a magyar politikai közélet bármely szereplőjét érő fenyegetésektől és becsületsértő cselekményektől, illetve azok elkövetőitől.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu