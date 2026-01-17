Egy egoista, lelki sérült ember nem vezetheti Magyarországot

Váratlan helyről kapott újabb pofont Magyar Péter, miután Vona Gábor egoistának és hiúnak nevezte a Tisza elnökét. Ezzel eldőlni látszik, hogy a Második Reformkor (2RK) nem fog visszalépni a Tisza javára a választáson.

Ismert, a volt Jobbik elnök még tavaly nyáron beszélt arról, hogy pártja elindul az országgyűlési választáson, de Vona Gábor azt sem tartotta kizártnak, hogy idővel visszalép, ezzel segítve Magyar Pétert.

Vona Gábor akkor azt közölte, a 2RK elindul a 2026-os választáson, ami miatt egyébként a Tisza szimpatizánsai, kezdve a Momentummal, azonnal ízekre szedték. Pedig

Vona ügyesen lavírozva nem zárta ki egyértelműen a visszalépést,

mint mondta, „ha a választások előtt arra lenne szükség, hogy egyet hátralépjünk, hogy az ország egyet előre léphessen, mi készen állunk”.

– De erről nem most kell dönteni! Az butaság és felelőtlenség lenne. Még sok minden változhat a következő egy évben – érvelt a pártelnök.

Úgy tűnik, Vona véleménye megváltozott az elmúlt hónapokban,

a pártelnök ugyanis legutóbbi fórumán egoistának és hiúnak, nárcisztikusnak nevezte Magyar Pétert.

– Szerintem ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés az, hogy a saját egóját tudja kezelni – fogalmazott Vona Gábor. A Második Reformkor Párt elnöke szerint bár mindenkiben van egó, hiszen emberek vagyunk, az, aki nem tud zablát kötni a saját egójára és aki lelki sérült, nem való miniszterelnöknek.

Aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, nem lehet maga is lelki sérült. Tehát egy olyan ember, aki a saját lelkét nem tette rendbe, az országot tönkre fogja tenni

– vélekedett a politikus, kiemelve, hogy Magyar Péteren azt látja, nem tette helyre a lelkét.

Így nem lehet egy országot vezetni – összegzett Vona Gábor, aki nem látja, hogy Magyar Péter változtatni akar a viselkedésén.

– Ha Magyar Péteren azt látnám, hogy ő tényleg egyesíteni akarja ezt az országot, és nem csak szavakban, hanem ezeket gesztusokban is megteszi. Mondjuk bemegy az ATV-be, és kulturáltan tud viselkedni.

Ő Magyarország miniszterelnöke akar lenni, tényleg azt várja, hogy majd mindenki alákérdez?

– tette fel a kérdést Vona, úgy folytatva, hogy egy nemzetközi sajtótájékoztatón sem várhatja el a Tisza elnöke, hogy minden újságíró kedveskedni fog neki.