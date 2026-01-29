Már járható az M6-os autópálya Besnyőnél

Az M6-os autópálya újra teljes szélességében járható Besnyőnél - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtök este.

Azt írták,

mindkét oldalon megszűnt a forgalomkorlátozás, miután a rendőrök 21 óra 30 perckor feloldották a forgalomkorlátozást.

Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél.

Amit azt lapunk is megírta, egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán.

A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltották-hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze is a helyszínre érkezett.