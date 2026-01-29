forgalomkorlátozásfejér vármegyei rendőr - főkapitányságautópálya

Már járható az M6-os autópálya Besnyőnél

Újra zavartalan a forgalom az M6-os autópályán Besnyő térségében: a rendőrség csütörtök este mindkét irányban feloldotta a korábban elrendelt forgalomkorlátozást – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 22:44
Illusztráció Fotó: Toth.Peter Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M6-os autópálya újra teljes szélességében járható Besnyőnél - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtök este.

Azt írták,

 mindkét oldalon megszűnt a forgalomkorlátozás, miután a rendőrök 21 óra 30 perckor feloldották a forgalomkorlátozást.

Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél.

Amit azt lapunk is megírta, egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. 

A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltották-hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze is a helyszínre érkezett.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu