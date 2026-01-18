Ha ma vonatra szállna, jobb, ha felkészül: öt vonalon is jelentős késésekre kell számítani

Feszültségkimaradás miatt állt a forgalom vasárnap délelőtt Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább – közölte a Mávinform a honlapján. Azt írták, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel nőtt a távolsági vonatok menetideje.

Feszültségkimaradás és váltóhiba is nehezítette a vasúti közlekedést vasárnap délelőtt: (Fotó: MTI/ Jászai Csaba)

A budapesti Nyugati pályaudvaron pedig váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést, emiatt az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon 10-20 perces késések előfordulhatnak. A részletes forgalmi változásokat ismertetve beszámoltak arról, hogy egyes Vácra induló járatok kimaradnak, csak Rákospalota-Újpestig vagy onnan közlekednek, illetve egy-egy vonat Esztergomból a Nyugati pályaudvar helyett csak Angyalföldig jár.