Rendkívüli

Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

mávNyugati pályaudvarvasút

Ha ma vonatra szállna, jobb, ha felkészül: öt vonalon is jelentős késésekre kell számítani

Feszültségkimaradás és váltóhiba is nehezítette a vasúti közlekedést vasárnap délelőtt: Szolnok és Szajol között leállt a forgalom, miközben a budapesti Nyugati pályaudvaron is jelentős késések alakultak ki több elővárosi vonalon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 18. 11:13
Fotó: Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feszültségkimaradás miatt állt a forgalom vasárnap délelőtt Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább – közölte a Mávinform a honlapján. Azt írták, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel nőtt a távolsági vonatok menetideje.

Feszültségkimaradás és váltóhiba is nehezítette a vasúti közlekedést vasárnap délelőtt: (Fotó: MTI/ Jászai Csaba)
Feszültségkimaradás és váltóhiba is nehezítette a vasúti közlekedést vasárnap délelőtt: (Fotó: MTI/ Jászai Csaba)

A budapesti Nyugati pályaudvaron pedig váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést, emiatt az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon 10-20 perces késések előfordulhatnak. A részletes forgalmi változásokat ismertetve beszámoltak arról, hogy egyes Vácra induló járatok kimaradnak, csak Rákospalota-Újpestig vagy onnan közlekednek, illetve egy-egy vonat Esztergomból a Nyugati pályaudvar helyett csak Angyalföldig jár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu