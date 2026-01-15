Megújult az Nemzeti Választási Iroda honlapja

Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Naprakész tartalommal áll rendelkezésre a Nemzeti Választási Iroda internetes oldala.

Forrás: MTI2026. 01. 15. 9:46
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Megújult a Nemzeti Választási Iroda internetes oldala, a www.valasztas.hu az április 12-ei választásra. Az oldalon megtalálhatóak - többek között - a választásra vonatkozó jogszabályok, a választás határidői, határnapjai, az átjelentkezés, a külképviseleti szavazás, a mozgóurnás szavazás, a levélszavazás szabályai, a külképviseletek listája, a választási szervek elérhetőségei, valamint az is, hogy hányan szerepelnek a névjegyzékben országosan és vármegyénkénti bontásban.

Szabadka, 2022. március 30. Leadja az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő a szabadkai magyar főkonzulátuson 2022. március 30-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Fotó: MTI

Az oldalon lehetőség van a jelöltek, jelölőszervezetek, nemzetiségi szervezetek keresésére, és elérhetők az ezekkel kapcsolatos statisztikák is. A jelölőszervezetek a választásban használatos nyomtatványokat is elérhetik a www.valasztas.hu oldalon.

A választópolgárok ellenőrizhetik, melyik választókerületben jogosultak szavazásra és mely szervezetek állítottak országos listát, továbbá kit ajánlottak az országgyűlési választáson. Lehetőség van a szavazóhelyiségek címének ellenőrzésére is.

Lehetőség van továbbá az oldalon választással kapcsolatos ügyintézés indítására: a magyarországi lakcímmel rendelkezők elindíthatják az országgyűlési választásra vonatkozó, átjelentkezéssel, mozgóurna-igényléssel, külképviseleti szavazással kapcsolatos ügyeiket. Emellett az országgyűlési választástól függetlenül benyújtható kérelmeket is be lehet adni, amelyek a kérelem benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szólnak, amíg azt az ügyfél vissza nem vonja. 

Ilyen például a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, az adatok választásikampány-célú szolgáltatásának tiltása vagy engedélyezése, a fogyatékossággal élők segítségnyújtásával kapcsolatos kérelem. A fogyatékossággal élő választópolgár ugyanis akadálymentes szavazóhelyiséget, Braille-írásos szavazósablont, könnyen érthető tájékoztatót vagy Braille-írásost értesítőt igényelhet, illetve a korábbi igényét visszavonhatja. 

A választópolgár tájékoztatást is kérhet a választási irodától a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adatairól.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárok az oldalon kérhetik névjegyzékbe vételüket, regisztrációjuk meghosszabbítását, módosítását vagy törlését. Emellett az oldalon közlik a névjegyzékkel kapcsolatos döntések listáját, amelyeket az NVI nem tudott kézbesíteni. A határozatokat a kérelmező vagy kézbesítési meghatalmazottja a választási irodában átveheti.


Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI)

