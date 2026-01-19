Egyre több részlet derül ki Dudás Miklós haláláról, többek között az is, hogy megverhették, emiatt megrepedhetett a légcsöve és súlyos fejsérüléseket szenvedett – írja a BorsOnline.
Megvan, hova temetik Dudás Miklóst, már azt is tudni, hogy mikor
Szigligeti Ivett, a sportoló gyermekeinek édesanyja osztotta meg a hírt.
Az egyik családtag azt mondta, hogy a soron kívüli hatósági boncolásból derült ki, hogy a volt sportolónak három komoly fejsérülése is volt. Most egy másik családtag szólalt meg, a sportoló gyermekeinek édesanyja, Szigligeti Ivett a közösségi oldalán azt közölte, hogy január 30-án, délben a Pestszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra az egykori sportolót.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Helyi tudás nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot + videó
A miniszterelnök szerint néhány országjáró látogatás nem pótolja a valódi helyi beágyazottságot.
Történelmi léptékű béremelés jön a MÁV--csoportnál + videó
Lázár János megállapodott a szakszervezetekkel, 13 százalékkal nőnek a MÁV- és Volán-dolgozók bérei.
Dukai Miklós: Olaszliszka megkapta a szociális tűzifatámogatást
Az önkormányzat eddig nem nyújtott be igényt az Operatív Törzs által biztosított extra tűzifára, ennek ellenére vasárnap 9 köbméter érkezett a településre.
Egressy Mátyás iskolája kitűzte a fekete zászlót
A tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Helyi tudás nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot + videó
A miniszterelnök szerint néhány országjáró látogatás nem pótolja a valódi helyi beágyazottságot.
Történelmi léptékű béremelés jön a MÁV--csoportnál + videó
Lázár János megállapodott a szakszervezetekkel, 13 százalékkal nőnek a MÁV- és Volán-dolgozók bérei.
Dukai Miklós: Olaszliszka megkapta a szociális tűzifatámogatást
Az önkormányzat eddig nem nyújtott be igényt az Operatív Törzs által biztosított extra tűzifára, ennek ellenére vasárnap 9 köbméter érkezett a településre.
Egressy Mátyás iskolája kitűzte a fekete zászlót
A tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!