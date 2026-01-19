dudás miklóstemetésszigligeti ivett

Megvan, hova temetik Dudás Miklóst, már azt is tudni, hogy mikor

Szigligeti Ivett, a sportoló gyermekeinek édesanyja osztotta meg a hírt.

Dudás Miklós Fotó: Oroszi Beáta
Egyre több részlet derül ki Dudás Miklós haláláról, többek között az is, hogy megverhették, emiatt megrepedhetett a légcsöve és súlyos fejsérüléseket szenvedett – írja a BorsOnline

Az egyik családtag azt mondta, hogy a soron kívüli hatósági boncolásból derült ki, hogy a volt sportolónak három komoly fejsérülése is volt. Most egy másik családtag szólalt meg, a sportoló gyermekeinek édesanyja, Szigligeti Ivett a közösségi oldalán azt közölte, hogy január 30-án, délben a Pestszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra az egykori sportolót. 

