Menczer Tamás: A Medián már mosakszik + videó

A közvélemény-kutató cégnél eddig azt hazudták, hogy a Tisza Párt vezet – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 10:55
„A Medián már mosakszik” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Facebookon. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a közvélemény-kutató cégnél eddig azt hazudták, hogy vezet a Tisza, de közeledik április 12.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

Menczer Tamás a közösségi oldalán bemutatott egy videórészletet, ebben Hann Endre, a Medián ügyvezetője magyarázkodik az egyik televízióműsorban, miszerint

korai még előrejelzésnek nevezni a közvélemény-kutatásokat, mert szemrehányások érhetnek majd, ha április 12-én véletlenül nagyon eltérő eredmények lesznek.

„Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát” – jegyezte meg a kormánypárti politikus.

A magyarok nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, és nem akarnak egy Brüsszel által irányított bábkormányt

– mutatott rá Menczer Tamás, majd leszögezte, a Fidesz a biztos választás.

 

Borítókép: Hann Endre, a Medián ügyvezetője (Fotó: MW)

 

