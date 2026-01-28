magyar péternagy istvánMercosur

Akinek magasabb energiaköltsége lett januárban, azt a kormány kompenzálja + videó

A gáz-, a villany-, a távhő-, a fa- és széntöbblet költségeire is jár a támogatás – mondta el Nagy István az Igazság órájában.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 7:00
– A kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, amivel a januári hideg megterheli a családok kasszáját. Ebből is látszik, hogy a kormány egy cselekvő kormány, és mindig azt keresi, miben segíthet. Keresi azokat a megoldásokat, amelyek a családok érdekeit szolgálják – fogalmazott Nagy István az Igazság órájában. Az agrárminiszter tisztázta: ahol fával vagy szénnel fűtenek, ott is jár a kompenzálás, ennek részleteit fogják a kormányülésen kidolgozni.

Megjegyezte, Magyar Péter mindeközben csak a látszatintézkedésre fókuszál. A miniszter felidézte, hogy a kormány százezer családot támogat minden esztendőben. 

Mondhat a Tisza elnöke bármit, mindig kétszázezer köbméter fát osztunk ki. Most, amikor érzékelte a kormány, hogy hidegebb ez a január, mint szokott lenni, azonnal egy operatív törzset hozott létre, és a rendőrség, a katonaság, a honvédség, az erdészek szállítják ki a fát azoknak a rászorulók családoknak, akiknek ez a fa életmentő lehet 

– mutatott rá Nagy István.

A miniszter kommentálta Magyar Péter állítását is, miszerint a kormánynak a tűzifa 27 százalékos áfáját kellene csökkentenie. Nagy István szerint nincs értelme, hogy a kereskedelmet támogassák. – Tegyük már hozzá, hogy az szja viszont uniós szinten a legalacsony Magyarországon. Jobb lenne, ha 57 százalékos lenne az szja, mint Norvégiában? Azt viszont nem lehet csinálni, hogy egy államnak ne legyen jövedelme, ne legyen sem szja, sem áfa. Szerintem nagyon helyes döntés, hogy a fogyasztást adóztatjuk, nem a jövedelmet, ezt meg kell becsülni, ez egy jó elv. A kormány döntése értelmében pedig minden alapvető élelmiszer az ötszázalékos kategóriában van, ez azt bizonyítja, hogy példa nélküli a szociális érzékenysége a kormánynak – vélekedett a miniszter, aki egyben arra is felhívta a figyelmet, van mit veszítenünk, és van mit megvédenünk a következő választáson.

Látjuk a szakártőiket, látjuk a banki szektorból érkezőket, és azt is látjuk, hogy szó nélkül kiszolgálnák a globális elitet, eltörölnék az összes családtámogatást. Ha biztosra akarunk menni, akkor azt mondjuk, élünk a lehetőséggel, amelyet a nemzeti kormány biztosít. Ez a kormány minden rétege számára olyan ajánlatokat tud tenni, ami kedvező helyzetet teremt, amivel, ha élünk, jobban járunk, mint ha kockáztatnánk 

– mutatott rá a miniszter a baloldalra utalva.

Nagy István a januári hideg kapcsán hozzátette, a legjobb időjárási tényező a mezőgazdaság számára a hó: a földekre telepedő hópaplan a fejlődő növényt megvédi, míg a nagy hideg elpusztította a kórokozókat. A fokozatos olvadással pedig pótolni lehetett a földek vízhiányát.

Az ukrán külügyminiszter nyilatkozataira reagálva Nagy István elmondta, Ukrajna szörnyű helyzetben van, háborút viselő fél, látszik, hogy közeleg a háború vége és kétségbe vannak esve. 

– Vagdalkoznak, mert úgy érzik, nem kapnak elég segítséget, érzik, hogy veszteni fognak, így ez természetes reakció részükről. De az is természetes reakció, hogy mi teljességgel elutasítjuk, hogy nyíltan beavatkoznak a választásokba és nyíltan támogatják az ellenzéket, mert ettől gyorsított EU-s tagságot remélnek és a harci eszközök kiáramlása is lehetővé válik. Magyarország szuverenitását nem befolyásolhatja, mit nyilatkozik egy ukrán miniszter. Továbbra is segítünk nekik, minden jószándékot biztosítunk, fogadjuk az onnan érkező menekülteket, segítjük a gyermekeket, árvákat, minden támogatást megadunk, Magyarország látja el elektromos árammal a legnagyobb mértékben Ukrajnát. Egyet nem vagyunk hajlandóak, belesodróni a hábárújukba – szögezte le, kiemelve, hogy 

jogunk van a magyar érdekeket képviselni.

A miniszter emlékeztet, az ukránok és a brüsszeli elit is abban bíznak, ha kormányváltás lesz, akkor szabad az út. 

– Legyünk óvatosak, senki sem akarja a gyerekét vagy a gazdasági növekedést kockáztatni . Az a baj, hogy ha kormányváltás lesz, az nem olyan lesz, hogy fél év múlva majd rádöbbenünk, hogy nem ezt szerettük volna, ezeket nem lehet csak úgy visszacsinálni – mutatott rá.

 

Nevetséges volt Magyar komédiája a Mercosur-megállapodással kapcsolatban

A miniszter elmondta, nevetséges volt Magyar Péter színjátéka, miszerint ő mentette meg a magyar gazdákat. Felidézte: jól mutatja a gazdák véleményét a Tisza vezéréről az a pillanat, amikor a magyar gazdák fogadták őt. 

– Látta, hogy forró a talaj, ezért odébbment és az olasz gazdák elé állva felmondta a nagy monológját, hogy a magyar kormány nem védi meg a magyar gazdákat. Minden indulat nélkül arra kérném a szavazókat, hogy a rózsaszín köd mögé nézzenek már át és lássák, hogy ő csak egy látszatember – mondta Nagy István, majd hozzátette: Magyar Péternek egyetlen dolog számít, nevezetesen, hogy milyen látszatot kelt, érdemi cselekvést nem tett eddig. – Csak az érdekli, hogy áll a kezében a lapát, vagy a tűzifa, de hiába válaszoltam neki én is a feltett kérdésekre, nem érdekelték a válaszok, csak az, hogy a saját hangját hallassa – jelezte.

Arról, hogy mi várható a Mercosur-egyezménnyel kapcsolatban, elmondta: Magyarország szövetségeseket keres, a románok már fontolgatják, hogy kilépnek ebből a megállapodásból. – Magyar kezdeményezés volt, hogy bírósághoz fordulunk, ezt az Európai Parlament átvette, hiszen Ursula von der Leyen úgy írta alá ezt a megállapodást, hogy nem volt felhatalmazása rá. Mi mindent elkövetünk azért, hogy a megállapodás ideiglenes életbe lépését se hagyják jóvá – mondta.

Felidézte, a Mercosur-megállapodás lehetővé teszi, hogy ellenőrizhetetlen termelési körülményekből érkezzen élelmiszer az EU területére. – A csirkehús csak úgy jöhet, hogy hipóba mártják, mert szalmonellás, a marhákat pedig növekedési hormokkal oltják, hogy minél több húsuk legyen. Tényleg ezt akarjuk enni? – tette fel a kérdést, majd rámutatott, a tej- és sertésválság idején hazánk megtanulta, hogy ha egy kilóval több van, már gond van.  – Ki lesz az a termelő, aki hátralép majd, hogy ne legyen túlkereslet? – vetette fel a kérdést.

Az agrár - és élelmiszeripart nem lehet kockára tenni, kritikus infratruktóraként kell kezelni

– mutatott rá. Szerinte a zöldpolitikusok is képmutatóak, amiért nem lépnek fel ebben a kérdésben, nem érdekes, milyen állatjólét, milyen egészségügyi viszonyok vannak ebben a harmadik országban, miközben az idehaza megtermelt élelmiszer alacsony karbonlábnyommal jár. Az persze belefér, hogy a mi versenyképességünk vesszen el – összegzett Nagy István.


Borítókép: Illusztráció (Forrás: feketekandallo.hu)

Örökre?

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

