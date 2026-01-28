Európa-bajnokságfutsalfutsal Európa-bajnokságPortugáliamagyar futsalválogatott

Nem csak dicsérte a magyar válogatottat az Eb-címvédő kapitánya

A magyar válogatott második mérkőzésén 5-1-re kikapott a címvédő Portugáliától a lett–litván–szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság keddi játéknapján Ljubljanában. A portugálok az olaszok esti sikere miatt már biztos csoportelsők, de még előtte értékelték a Magyarország elleni találkozót. A magyar futsalválogatott kapitánya is elemezte a Portugália elleni teljesítményt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 7:27
Érződött a különbség a két csapat között Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A Magyarország elleni 5-1-es győzelem, valamint Olaszország esti, Lengyelország elleni 4-0-s sikere után már biztos csoportelső, kétszeres Eb-címvédő portugál futsalválogatott legutóbb 2024 szeptemberében veszített tétmérkőzést. Ljubljanában a Sergio Mullor vezette magyar válogatott ellen is hamar előnybe került, majd végig fölényben játszott Portugália, amely szövetségi kapitánya, Jorge Braz is értékelte a találkozót – bár részben megdicsérte az ellenfelet, azért valamelyest oda is szúrt Magyarországnak.

Portugália 5-1-re győzött a magyar válogatott ellen a futsal Eb ljubljanai csoportjában
Portugália 5-1-re győzött a magyar válogatott ellen a futsal Eb ljubljanai csoportjában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A portugál kapitány szerint nem hagytak esélyt a magyaroknak

– Sok olyan pillanatunk volt, amikor felgyorsítottuk a játékot, és négy a három elleni szituációkat alakítottunk ki támadásban. 

Magyarország nem tudott tisztán és folyamatosan játszani, a saját erősségeit kihasználva, ez önbizalmat adott nekünk

nyilatkozott a portugálok kapitánya. – Magyarországnak vannak nagyon érdekes erősségei, és ezeket jól is tudják kihasználni. Az elmúlt két év összes magyar mérkőzését elemeztük, és egyértelmű volt a szervezettségük szintje, valamint azok a játékszituációk, amelyekben előnyt szerezhetnek. Ezeket nagyon jól kontrolláltuk, pontosan tudtuk, hogy nem veszíthetjük el a koncentrációnkat, és nem engedhetjük kibontakozni Magyarország erősségeit.

Braz mellett a játékosa, Erick Mendonca is összességében elégedett volt a találkozón történtekkel: – Olyan mérkőzés volt, amely könnyebbnek látszott, mint amilyen valójában volt. Magyarország egy erős, nagyon fizikális csapat, de felkészültek voltunk, és ez volt a legfontosabb: meg tudtuk valósítani, amit szerettünk volna – mondta.

 

Sergio Mullor hisz Magyarország továbbjutásában a futsal Eb-n

A magyar válogatott az utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Európa-bajnok Olaszország ellen – az ottani győztes továbbjut a legjobb nyolc közé, míg a vesztes búcsúzik a tornától, a döntetlen pedig az olaszokat segítené a jobb gólkülönbségük miatt.

– Próbálkoztunk, de a portugál válogatott és az erőforrásaink között túlságosan nagy a különbség – idézte az MTI Sergio Mullort a mérkőzést követően, majd a kapitány kiemelte, hogy a világklasszis ellenféllel szemben azért az emberelőnyös szituációkat is gyakorolhatták, és egy ilyen végén összejött a szépítés. – Természetesen a négygólos vereség rossz eredmény, de készen kell állnunk a következő mérkőzésre Olaszország ellen. A motivációval nem lehet probléma, elvégre az Európa-bajnokságon szerepelünk, ráadásul életünk lehetősége előtt állunk, mert az olaszok ellen a negyeddöntőbe juthatunk, egy nagyon nehéz csoportból.

 

