Csak 23 másodpercig élt a remény, magunkat büntettük a világsztárok ellen

A magyar futsalválogatott a lengyelek elleni 4-2-es siker után a csoport és az Európa-bajnokság legerősebb, de mindenképpen legmagasabban jegyzett csapata ellen lépett pályára. A legutóbbi két Eb-n és a 2021-es világbajnokságon aranyérmes Portugália ellen a tisztes helytállásban bízhatott Sergio Mullor és csapata.

A magyar futsalválogatottnak nem volt esélye címvédő ellen. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Megilletődött a magyar futsalválogatott

Már Lengyelországgal szemben is követtek el gyermeteg hibákat a magyar játékosok, akkor például Rafinha helyezkedett rosszul egy szögletnél, amiből gól is lett.

Ezúttal sem sikerült jó pozíciót fogniuk a mieinknek, 23 másodperc elteltével egy sarokrúgást követően Erick pörgetett Alasztics Marcell kapujába (0-1).

Idegesen, megilletődötten, bátortalanul játszva keresték magukat a magyarok, s egy újabb hibából gólt kaptak. A lengyelek ellen fontos gólt szerző Pál Patrik feleslegesen ment bele egy párharcba egy csines labdára, Alasztics hiába rontott ki a kapuból, a mellette középre tett játékszert Lucio Jr. helyezte az üres kapunkba (0-2). Ezenkívül önerőből is számos helyzetet alakítottak ki a luzitánok, akik 6-2-re kiütötték Olaszországot az első fordulóban. Sokszor a szerencse vagy éppen a magát a meccsbe remekül belehergelő Alasztics Marcell bravúrjai miatt úsztuk meg az újabb találatokat az első félidőben.

Alasztics Marcell nem unatkozott a magyar futsalválogatott kapujában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kapott gólok, szépségtapasz

A második játékrészben is magunk alatt vágtuk a fát, a letámadó portugálokkal szemben Szabó Lajos rövid keresztpasszát elcsípte és a kapunkba vágta Diogo Santos (0-3). A hibánál csak az érthetetlenebb, hogy miért volt a pályán az első félidőben bokasérülést szenvedett, láthatóan sántító játékosunk. Tomas Pacó spiccel lőtte a negyedik portugál gólt (0-4), egy ajándékba kapott passzból Fekete Márk a kapufát találta el. A kapust lehozva próbált labdát tartani és támadni Sergio Mullor csapata, ám Pany Varela egy labdavesztésünk után begyalogolt a kapunkba – három emberünk sem tudta feltartóztatni (0-5).

A szépítés csak összejött Magyarországnak: Rutai Balázs tíz méterről védhetetlenül lőtt a bal sarokba (1-5).

A magyar futsalválogatott csütörtökön Olaszország ellen a továbbjutásért lép pályára.