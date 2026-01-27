futsalválogatottPortugáliaEurópa-bajnokság

Csak 23 másodpercig élt a remény, magunkat büntettük a világsztárok ellen

A magyar futsalválogatott 5-1-re kikapott a címvédő Portugáliától az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában Ljubljanában. A nyitányon története első kontinenstornán aratott győzelmét Lengyelország ellen megszerző csapatunk megilletődötten kezdett, már az első percben hátrányba került. A végig óriási fölényben játszó portugálok a mieink hibáit is kihasználva már 5-0-ra vezettek, Rutai Balázs a végén kemény lövéssel szépített. A magyar futsalválogatott csütörtökön Olaszország ellen a továbbjutásért lép pályára.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 27. 19:17
Rábl János nem erre számított a futsalválogatott portugálok elleni meccsén Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A magyar futsalválogatott a lengyelek elleni 4-2-es siker után a csoport és az Európa-bajnokság legerősebb, de mindenképpen legmagasabban jegyzett csapata ellen lépett pályára. A legutóbbi két Eb-n és a 2021-es világbajnokságon aranyérmes Portugália ellen a tisztes helytállásban bízhatott Sergio Mullor és csapata. 

A magyar futsalválogatottnak nem volt esélye címvédő ellen
A magyar futsalválogatottnak nem volt esélye címvédő ellen. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Megilletődött a magyar futsalválogatott

Már Lengyelországgal szemben is követtek el gyermeteg hibákat a magyar játékosok, akkor például Rafinha helyezkedett rosszul egy szögletnél, amiből gól is lett. 

Ezúttal sem sikerült jó pozíciót fogniuk a mieinknek, 23 másodperc elteltével egy sarokrúgást követően Erick pörgetett Alasztics Marcell kapujába (0-1). 

Idegesen, megilletődötten, bátortalanul játszva keresték magukat a magyarok, s egy újabb hibából gólt kaptak. A lengyelek ellen fontos gólt szerző Pál Patrik feleslegesen ment bele egy párharcba egy csines labdára, Alasztics hiába rontott ki a kapuból, a mellette középre tett játékszert Lucio Jr. helyezte az üres kapunkba (0-2). Ezenkívül önerőből is számos helyzetet alakítottak ki a luzitánok, akik 6-2-re kiütötték Olaszországot az első fordulóban. Sokszor a szerencse vagy éppen a magát a meccsbe remekül belehergelő Alasztics Marcell bravúrjai miatt úsztuk meg az újabb találatokat az első félidőben. 

Alasztics Marcell nem unatkozott a magyar futsalválogatott kapujában
Alasztics Marcell nem unatkozott a magyar futsalválogatott kapujában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kapott gólok, szépségtapasz

A második játékrészben is magunk alatt vágtuk a fát, a letámadó portugálokkal szemben Szabó Lajos rövid keresztpasszát elcsípte és a kapunkba vágta Diogo Santos (0-3). A hibánál csak az érthetetlenebb, hogy miért volt a pályán az első félidőben bokasérülést szenvedett, láthatóan sántító játékosunk. Tomas Pacó spiccel lőtte a negyedik portugál gólt (0-4), egy ajándékba kapott passzból Fekete Márk a kapufát találta el. A kapust lehozva próbált labdát tartani és támadni Sergio Mullor csapata, ám Pany Varela egy labdavesztésünk után begyalogolt a kapunkba – három emberünk sem tudta feltartóztatni (0-5).  

A szépítés csak összejött Magyarországnak: Rutai Balázs tíz méterről védhetetlenül lőtt a bal sarokba (1-5). 

A magyar futsalválogatott csütörtökön Olaszország ellen a továbbjutásért lép pályára. 

