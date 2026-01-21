sikeres újraélesztésmunkamentő

Néhány óra alatt hat embert élesztettek újra sikeresen a mentők

Egymástól távoli helyszíneken, különböző élethelyzetekben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 21. 14:02
mentőautó
illusztráció Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat
Országszerte hatszor végeztek sikeres újraélesztést január 6-án az Országos Mentőszolgálat bajtársai, mindössze néhány óra leforgása alatt – adták hírül a közösségi oldalukon.

Hozzáfűzik, a beavatkozások egymástól távoli helyszíneken, különböző élethelyzetekben történtek, és a mentők összehangolt munkáját igényelték.

Egy hatvan év körüli férfi keringése vezetés közben omlott össze, majd az autójával egy ház falának ütközött. Egy negyven év körüli beteg hozzátartozói arra lettek figyelmesek, hogy alvás közben furcsán veszi a levegőt, néhány perccel később a férfi légzése leállt. Egy idős férfi az utcán esett össze, és ismeretlen szemtanúk siettek a segítségére. Egy nőbeteget kocsival vitték szerettei orvoshoz hányás és gyengeség miatt, mikor az autóban kontaktusképtelenné vált. Két további beteg pedig étkezés közben nyelt félre és vesztette el az eszméletét – részletezik az eseteket. 

Az újraélesztések mind egymástól távoli helyszíneken történtek, különböző mentőegységek által. Egy dolog mégis összeköti őket: az elképesztő szakmai helytállás, amelynek köszönhetően a betegeket végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A betegeknek mielőbbi felépülést kívántak, a mentőknek megköszönték az elhivatott, felelősségteljes munkájukat. 

