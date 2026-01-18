jótékonysági polgári bálrászoruló családszentkirályi alexandra

Nem csak beszélnek róla: rászoruló családokat támogat a szerencsi polgári bál bevétele

A jó képviselő közösséget teremt a választókerületében, és senkit nem hagy magára, mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 15:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerencsi Jótékonysági polgári bálon vett részt szombaton este Szentkirályi Alexandra, miután korábban részt vett Miskolcon a háborúellenes gyűlésen.

A szerencsi Jótékonysági polgári bál Fotó: Facebook

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán számolt be az eseményről, amelyet a Koncz család hagyományai alapján 2005 óta minden évben megrendeznek.

Ez a csodálatos este évről évre összeköt bennünket a közösség javáért

 – írta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Az est bevételeit idén a Szülők Háza – Szerencs–Ond Fejlesztőház és Családi Központ támogatására fordítják.

 A cél, hogy egy helyen, könnyen elérhető módon biztosítsanak segítséget a gyermekeknek és családjuknak, különös tekintettel azokra, akik kevesebb eséllyel rendelkeznek, és akik eddig nehezebben jutottak korai támogatáshoz.
Szentkirályi Alexandra megköszönte a meghívást Koncz Zsófiának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának, és elismerően szólt a munkájáról is.

Zsófi napról napra megmutatja, milyen egy jó képviselő: aki közösséget teremt a választókerületében, és senkit nem hagy magára

 – fogalmazott.

Borítókép: Koncz Zsófia és Szentkirályi Alexandra részt vett a szerencsi Jótékonysági polgári bálon (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu