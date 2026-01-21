hidegidőpárás időszél

Nem tágít a tél: csípős hideg, élénk szél és ónos szitálás jön

Napközben ritkul a köd és a felhőzet, északkeleten többórás napsütés is lehet. A borult tájakon gyenge hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, a hideg pedig kitart: estére akár -13 fokig is lehűl a levegő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 6:15
A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet napközben tovább ritkul, ugyanakkor déli irányból egyre több magas szintű felhő érkezik, amely késő délutántól meg is vastagszik. Addig főként az ország északkeleti részén számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Legfeljebb a tartósan borult, ködös körzetekben fordulhat elő gyenge hószállingózás, esetenként ónos szitálás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Az Észak-Dunántúlon helyenként élénkebb lökések kísérhetik a délkeleti szelet, máshol többnyire mérsékelt marad a légmozgás. 

A nappali csúcshőmérséklet -7 és +2 fok között alakul, késő estére pedig -13 és -4 fok közé süllyed a hőmérséklet.

A légköri változások érdemben nem terhelik a szervezetet, ugyanakkor a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi és légúti betegségek tüneteit. Ízületi panaszok esetén a reggeli alapos átmozgatás sokat segíthet. A nedves, párás idő kedvez a vírusok terjedésének is, ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia és a fertőzések elleni védekezés – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Ilyen idő vár ránk a hétvégén

Csütörtökön többnyire rétegfelhős, helyenként tartósan ködös idő várható, jelentősebb csapadék nélkül. A reggeli órákban -8 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra 0 fok közelébe melegszik a levegő.

Pénteken sokfelé ismét megjelenik a köd, amely napközben is megmaradhat. Az erősen felhős, borult ég alatt néhol gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás fordulhat elő. A hőmérséklet -3 és +5 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Szombaton továbbra is borult, párás időre számíthatunk, elszórtan szitálással, kezdetben akár ónos formában is. Enyhülés kezdődik, délután már 0 és +7 fok közötti értékek valószínűek. A délies szél többfelé megélénkül.

Vasárnap erősen felhős vagy borult marad az ég, és ismét előfordulhat elszórtan csapadék. Északkelet felé eleinte ónos eső, később egyre inkább eső és szitálás lehet jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet +4, +5 fok körül alakul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Vida Márton Péter)


