Kazincbarcikán helyreállt a távhőszolgáltatás

Mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás szerda hajnalra Kazincbarcikán – közölte az operatív törzs.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vajda János
Kazincbarcikán szerda hajnali fél ötre mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás – közölte a jó hírt az operatív törzs. 

Kedden a sérült vezetékrész kiszakaszolásával a szolgáltató folyamatosan csökkentette a fűtés és meleg víz nélkül maradó fogyasztók számát. Hajnali háromnegyed kettőre már csak 512 fogyasztónál nem volt szolgáltatás. Még hétfő délután felmérték az itt lakók helyzetét. 39 lakásban az önkormányzat által biztosított kiegészítő fűtőtesttel fűtöttek, kilenc ember kért átmeneti elhelyezést, de végül mind rokonokhoz mentek, így senki nem igényelte az önkormányzat által felajánlott lakást, és a városban megnyitott melegedőhelyet senki nem vette igénybe – tájékoztattak.

A Csokonai utcában meghibásodott százméteres csőszakaszt a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, így lehetett megtalálni a sérülés helyét, amelyet a szolgáltató feltárt és kijavított. 

Az önkormányzat által működtetett Nefelejcs óvoda fűtését biztosító vezeték elavult, így 

az óvoda tavaszig nem működik. 

A gyermekek felügyelete a város többi óvodájában valósul meg. A távhőszolgáltatás kiesése miatt kedden négy helyi általános iskolában volt tanítási szünet. Szerdán csak a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában nincs oktatás, a fűtés itt is elindult, de a tanítás kezdetéig még nem érte el a megfelelő hőfokot.

 

Melegedik az idő, de továbbra is szállítják a tűzifát a rászorulóknak

A meteorológiai előrejelzés szerint éjszaka északkeleten még –13 Celsius-fok várható, egyébként enyhül az idő, pénteken nappal már mindenhol nulla fok feletti hőmérséklet várható – közölte az operatív törzs. 

A tűzifa kiszállítása folyamatos.

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük. Ebből 1598 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 3303 pedig az önkormányzatokhoz került.

A tűzifa szállítás előtti feldarabolását kedden 469 tűzoltó végezte, 896 katona, rendőr és polgárőr 344 járművel juttatta el 566 rászorulóhoz és 105 önkormányzat telephelyére. A tegnap kiszállított 2054 köbméter tűzifából 566 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 1488 köbmétert pedig az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.

 

Balesetek, kidőlt fák miatt riasztották a tűzóoltókat

Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás nincs az országban.

A téli időjárással kapcsolatban 14 tűzoltói beavatkozásra volt szükség közlekedési balesetek, épületek tetejéről lehulló jég és hó, illetve kidőlt fák miatt. A rendőrséget 152 közlekedési balesethez riasztották, két halálos baleset történt, 17 személyi sérüléssel járt. 

A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2155 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 76 esetben nyújtottak nekik segítséget.

 817 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, tíz embert kellett figyelmeztetniük.

 

 

Áramkimaradás van 

Hétfőn 33 településen és egy budapesti kerületben, összesen 8909 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megtörtént. Jelenleg Cigándon és Tiszacsermelyen van áramkimaradás 1142 fogyasztónál.

Az egészséges ivóvízellátás  tegnap húsz településen, összesen 2733 fogyasztónál akadozott. A hibaelhárítás jelenleg Tiszaszőlősön hat fogyasztási helyen van folyamatban.

A köznevelési intézményekben az egy kazincbarcikai iskola kivételével zavartalan a tanítás.

 

Munkában a mentők, hókotrók

A mentőszolgálat 3933 esethez vonult ki kedden. 

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan.

A betegforgalom a megszokotthoz képest húsz százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton rendkívüli esemény nem történt, a hókotráson és síkosságmentesítésen 198 munkagép dolgozott kedden. 

A síkosságmentesítéshez 61 007 tonna útszóró só és 2 459 680 liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon az időjárási körülmények sehol nem hátráltatták a közlekedést, a légiközlekedés is zavartalan – közölte az operatív törzs. 

Busszal minden település minden megállója elérhető.

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak.

Az operatív törzs továbbra is mindenkit arra kér, hogy bár enyhül az időjárás, továbbra is figyeljünk a környezetünkben élő rászorulókra, idős, egyedül élő emberekre.

