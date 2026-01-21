Kazincbarcikán helyreállt a távhőszolgáltatás

Kazincbarcikán szerda hajnali fél ötre mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás – közölte a jó hírt az operatív törzs.

Gőz száll fel Kazincbarcikán 2026. január 20-án, ahol a távhőrendszerben keletkezett hiba elhárításán dolgoznak

Fotó: MTI/Vajda János

Kedden a sérült vezetékrész kiszakaszolásával a szolgáltató folyamatosan csökkentette a fűtés és meleg víz nélkül maradó fogyasztók számát. Hajnali háromnegyed kettőre már csak 512 fogyasztónál nem volt szolgáltatás. Még hétfő délután felmérték az itt lakók helyzetét. 39 lakásban az önkormányzat által biztosított kiegészítő fűtőtesttel fűtöttek, kilenc ember kért átmeneti elhelyezést, de végül mind rokonokhoz mentek, így senki nem igényelte az önkormányzat által felajánlott lakást, és a városban megnyitott melegedőhelyet senki nem vette igénybe – tájékoztattak.

A Csokonai utcában meghibásodott százméteres csőszakaszt a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, így lehetett megtalálni a sérülés helyét, amelyet a szolgáltató feltárt és kijavított.

Az önkormányzat által működtetett Nefelejcs óvoda fűtését biztosító vezeték elavult, így

az óvoda tavaszig nem működik.

A gyermekek felügyelete a város többi óvodájában valósul meg. A távhőszolgáltatás kiesése miatt kedden négy helyi általános iskolában volt tanítási szünet. Szerdán csak a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában nincs oktatás, a fűtés itt is elindult, de a tanítás kezdetéig még nem érte el a megfelelő hőfokot.

Melegedik az idő, de továbbra is szállítják a tűzifát a rászorulóknak

A meteorológiai előrejelzés szerint éjszaka északkeleten még –13 Celsius-fok várható, egyébként enyhül az idő, pénteken nappal már mindenhol nulla fok feletti hőmérséklet várható – közölte az operatív törzs.

A tűzifa kiszállítása folyamatos.

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük. Ebből 1598 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 3303 pedig az önkormányzatokhoz került.

A tűzifa szállítás előtti feldarabolását kedden 469 tűzoltó végezte, 896 katona, rendőr és polgárőr 344 járművel juttatta el 566 rászorulóhoz és 105 önkormányzat telephelyére. A tegnap kiszállított 2054 köbméter tűzifából 566 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 1488 köbmétert pedig az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.