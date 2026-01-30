Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

ukrajnaceumagyar péterorbán anitakijev

Orbán Anita az ukránokért aggódott a magyarok helyett

Megdöbbentő nyiatkozatokat tett korábban Orbán Anita, a Tisza külpolitikai és energetikai vezetője, ezekből kiderül, Magyar Péter embere az ukránokért aggódott a magyarok helyett. Az összeállításból az is látszik, hogy Orbán Anita az amerikai LNG importjában is csak az érdekli, hogy az jó-e az amerikaiaknak és az ukránoknak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 9:21
Orbán Anita, a Tisza külpolitikai és energetikai szakértője a CEU-n lobbizott az amerikai LNG mellett. Forrás: Facebook
Nagy baloldali nemzetközi agytrösztökből – a Bajnai Gordon-féle Globsecből és a Soros család által alapított ECFR-ből – érkezett a magyar politikába, és azon belül a Tisza Párthoz Orbán Anita, tiszás külügyi és energetikai vezető. Orbán Anitának erős baloldali múltja van, jó kapcsolatot ápolt Demszky Gábor és Hagyó Miklós köreivel.

Az Ellenpont összeállításából most kiderül, Orbán Anita korábbi megnyilvánulásaiból, szakmai kinyilatkoztatásaiból szépen kirajzolódik, hogy milyen geopolitikai elképzelései vannak és kit is képvisel valójában Magyar Péter friss igazolása.

Mint írták, Orbán Anita a globalista körök érdekeinek a képviselője: 

minden fórumon lobbizik az olcsó orosz energia ellen és a drága amerikai LNG behozatala mellett, ezzel a rezsicsökkentést veszélyeztetve.

Továbbá ahol csak teheti, támogatja Ukrajnát. Hozzátették, az általa hirdetett értékek tökéletesen illeszkednek a jelenlegi brüsszeli irányvonalhoz. Így nyilvánvaló, hogy nem véletlen bukkant fel Magyar Péter mellett.

A portál cikkéből kiderül, Orbán Anita még 2008-ban írt egy könyvet Power, Energy, and the New Russian Imperialism címmel, amiből jól kivehetők a külpolitikai nézetei. Már ekkor oroszellenes hangokat ütött meg, és azzal riogatott, hogy Moszkva az energián és a gazdaságon keresztül gyakorol nyomást a nála kisebb, kiszolgáltatottabb államokra. 

Álláspontja szerint Európának mindenáron csökkentenie kell az orosz energiafüggőséget.

Erre a kiindulópontra aztán egy közel húszéves karriert húzott fel. Egy évvel könyvének megjelenése után az ukrán Szabad Európának élesen bírálta a Déli Áramlattal kapcsolatos terveket.

 

Az Ellenpont felidézte: az orosz Gazprom és európai partnerei a kétezres évek második felében kiépítettek volna egy a földgázvezetéket, amelyben Ukrajnát megkerülve közvetlenül Dél- és Kelet-Európába szállították volna az orosz földgázt a Fekete-tenger alatt. – Bár a projektnek számos előnye lett volna, többek között növelte volna a kontinens gázellátásának biztonságát, végül nem valósult meg. Orbán Anita az említett interjúban beállt a kórusba, az amerikai külpolitikai érdekek mentén – írták. Hozzátették, azzal érvelt, hogy a Kreml energiaprojektjén keresztül határozatlan időre, több évtizedre magához láncolná a teljes dél- és kelet-európai régiót.

A globalista energetikai szakértő a Déli Áramlat ejtése előtt, 2013-ban már nyíltan az amerikai gáz mellett lobbizott a demokrata párti The Washington Postban. Véleménycikkében onnan indított, hogy a visegrádi országok jobban ki vannak téve az ellátási hiányoknak, mint más európai nemzetek – ezt mutatták meg a 2006-os és 2009-es gázválságok.

Éppen ezért szerinte 

nem szerencsés, ha a régió egyetlen gázforrástól függ – de szerinte az érintett országok felismerték a helyzetet. Majd ezzel a lendülettel pozitívan értékelte, hogy az amerikaiak több földgázt termeltek az elmúlt időszakban, hiszen ez táplálja a megbízható gázellátásba vetett reményeket.

 Végül sokatmondóan leszögezte: az Egyesült Államoknak most lehetősége van arra, hogy kulcsszereplővé váljon a földgáz nemzetközi exportjában, és szorosabbra fűzze a kapcsolatát a V4-ekkel. Innentől nem volt megállás, és Orbán Anita az amerikai LNG nem hivatalos nagykövete lett a térségben.

A portál szerint Orbán Anita 

2014 februárjában a Soros György által alapított budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU) tartott előadást energetikai-geopolitikai témában.

 A helyszín szimbolikus, a tiszás tanácsadó mondandója pedig módfelett erős volt: Orbán Anita arról beszélt a hallgatóságának, hogy hatalmas lehetőségek rejlenek az amerikai LNG-ben, amit Magyarországnak ki kellene használnia. Ugyanabban az évben 

a CEU után Washingtonban, az amerikai kongresszus tagjai előtt is felszólalt. Az ülésen arra kérte a testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját.

Erősen elfogult beszédében azt állította, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené. Hozzátette, hogy szerinte csak innen lehetne megfelelő mennyiséget biztosítani Közép- és Kelet-Európára számára.

Az Egyesült Államok kongresszusának hatékony eszköz van a kezében azzal, hogy megnyitja az utat az amerikai palagáz előtt a NATO-szövetségesei számára – győzködte az amerikai politikusokat, hozzátéve, hogy ez a lépés jelentős védelmet jelentene az agresszívan nyomuló orosz energiapolitika ellen.

 

Erős ukránpártiság

Az Ellenpont azt írta, Magyar Péter szakértője nemcsak az amerikai LNG mellett kardoskodott az orosz gáz ellenében, hanem 

rendszeresen hangot adott ukránpártiságának is.

Elkötelezettségét mutatja, hogy közel két évtizede aggódik Ukrajnáért: 2008-ban már egyértelműen Kijev oldalán szállt harcba az energetikai küzdelmekben. A Harvard Ukrainian Research Institute és a Davis Center for Russian and Eurasian Studies által közösen szervezett konferencián ukrán szemüvegen keresztül bírálta a Déli Áramlatot.

Kutatásaim egyértelműen azt mutatják, hogy Oroszország annyi kapacitást szeretne kiépíteni, amennyivel bármelyik országot meg tudja kerülni. Ezért még Ukrajna sem érezheti magát biztonságban

– jelentette ki az energetikai szakértő. Majd hozzátette: – Ott van a Peremicska összekötő vezeték. Nem tudom, hányan hallottak róla. Az eredeti ötlet a Jamal-rendszer és a Testvériség-rendszer összekapcsolása volt. Ez egyetlen célt szolgált: Ukrajna megkerülését.

Arról Orbán Anita nem beszélt, miért is lenne rossz nekünk, magyaroknak, ha lenne olyan vezeték is, amely megkerüli Ukrajnát – vagyis nem egyetlen tranzitország jóindulatától és oroszokhoz fűződő kapcsolatától függenénk. Jól látható, hogy

 Orbán Anita itt nem a magyar, hanem az ukrán érdekeket képviselte. 

A Déli Áramlat elkaszálása után az amerikai cseppfolyósított földgáz exportja került terítékre, Orbán Anita kiterítette a lapjait.

Az LNG-hez való hozzáférés Ukrajnán is segítene

– húzta alá a fent idézett washingtoni látogatása során 2014-ben. Vagyis megint Ukrajna érdekei számítottak, nem a magyaroké.

Magyar Péter külpolitikai és energetikai tanácsadója a háború kitörése után – árulkodó módon – megtiszteltetésnek nevezte, hogy a hozzá köthető Globsec kitüntette Ukrajna rendíthetetlen támogatóját, Mette Frederiksent.

– Frederiksen ízig-vérig transzatlantista és az európai védelmi együttműködés megerősítésének szószólója. Ukrajna rendíthetetlen támogatója, aki megingathatatlan az értékeiben

– konferálta fel büszkén, ukránpárti felhanggal Dánia miniszterelnökét a Globsec 2024-es, prágai éves fórumán.

Felidézték, az Orbán Anita által méltatott Frederiksen az utóbbi években Európa egyik leginkább háborúpárti, Ukrajnát feltétel nélkül támogató vezetőjévé vált. Többek között azért, mert az általa vezetett dán kormány fegyverszállítmányokkal és katonai támogatással állt Kijev mögé.

Hozzátették, a dán miniszterelnököt kitüntető Globsec – amelynek egyébként pár napja még igazgatósági tagja volt Orbán Anita – egy nagyon erősen háború- és ukránpárti biztonságpolitikai szervezet.



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

