Orbán Anita az ukránokért aggódott a magyarok helyett

Nagy baloldali nemzetközi agytrösztökből – a Bajnai Gordon-féle Globsecből és a Soros család által alapított ECFR-ből – érkezett a magyar politikába, és azon belül a Tisza Párthoz Orbán Anita, tiszás külügyi és energetikai vezető. Orbán Anitának erős baloldali múltja van, jó kapcsolatot ápolt Demszky Gábor és Hagyó Miklós köreivel.

Az Ellenpont összeállításából most kiderül, Orbán Anita korábbi megnyilvánulásaiból, szakmai kinyilatkoztatásaiból szépen kirajzolódik, hogy milyen geopolitikai elképzelései vannak és kit is képvisel valójában Magyar Péter friss igazolása.

Mint írták, Orbán Anita a globalista körök érdekeinek a képviselője:

minden fórumon lobbizik az olcsó orosz energia ellen és a drága amerikai LNG behozatala mellett, ezzel a rezsicsökkentést veszélyeztetve.

Továbbá ahol csak teheti, támogatja Ukrajnát. Hozzátették, az általa hirdetett értékek tökéletesen illeszkednek a jelenlegi brüsszeli irányvonalhoz. Így nyilvánvaló, hogy nem véletlen bukkant fel Magyar Péter mellett.

A portál cikkéből kiderül, Orbán Anita még 2008-ban írt egy könyvet Power, Energy, and the New Russian Imperialism címmel, amiből jól kivehetők a külpolitikai nézetei. Már ekkor oroszellenes hangokat ütött meg, és azzal riogatott, hogy Moszkva az energián és a gazdaságon keresztül gyakorol nyomást a nála kisebb, kiszolgáltatottabb államokra.

Álláspontja szerint Európának mindenáron csökkentenie kell az orosz energiafüggőséget.

Erre a kiindulópontra aztán egy közel húszéves karriert húzott fel. Egy évvel könyvének megjelenése után az ukrán Szabad Európának élesen bírálta a Déli Áramlattal kapcsolatos terveket.

Az Ellenpont felidézte: az orosz Gazprom és európai partnerei a kétezres évek második felében kiépítettek volna egy a földgázvezetéket, amelyben Ukrajnát megkerülve közvetlenül Dél- és Kelet-Európába szállították volna az orosz földgázt a Fekete-tenger alatt. – Bár a projektnek számos előnye lett volna, többek között növelte volna a kontinens gázellátásának biztonságát, végül nem valósult meg. Orbán Anita az említett interjúban beállt a kórusba, az amerikai külpolitikai érdekek mentén – írták. Hozzátették, azzal érvelt, hogy a Kreml energiaprojektjén keresztül határozatlan időre, több évtizedre magához láncolná a teljes dél- és kelet-európai régiót.