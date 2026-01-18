Orbán ViktorKocsis MátéBéketanácsTisza PártKapitány IstvánDonald TrumpMagyar Péter

Kocsis Máté: Most aztán szirénázhat Peti, meg a globalista adó-Kapitány!

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált arra, hogy Orbán Viktor meghívót kapott Donald Trumptól a gázai Béketanácsba. „Miközben a brüsszeli liberális haverok háborút szerveznek, addig a világ másik felén elismerik Magyarország békepárti politikáját”– szúrt oda Magyar Péternek és híveinek Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 18. 15:12
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tudom, hogy nagyon fáj a tiszás álprofiloknak, de újabb levél jött Washingtonból” – índította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Kocsis Máté. 

Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy alapítóként csatlakozzon a Béketanács munkájához” – idézte fel a Fidesz frakcióvezetője. 

Hangsúlyozta: 

„Miközben a brüsszeli liberális haverok háborút szerveznek, addig a világ másik felén elismerik Magyarország békepárti politikáját.”

Kocsis Máté megjegyezte: ez nem pusztán formaság:

Ez nem udvariassági gesztus, hanem a magyar háborúellenes politika magas szintű elismerése.

A Fidesz frakcióvezetője ironikusan hozzátette: „Kinek mit intézett a kormánya, ugye. ”

Most aztán szirénázhat Peti, meg a globalista adó-Kapitány!

– utalt Magyar Péterre és Kapitány Istvánra, akit a Tisza-vezér minap mutatott be pártjának vezető gazdasági szakértőjeként. 
„Kitartást, srácok! Már nincs sok hátra, 84 nap, és felkenődtök a falra” – üzente posztja végén Kocsis. 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu