Kocsis Máté: Most aztán szirénázhat Peti, meg a globalista adó-Kapitány!

„Tudom, hogy nagyon fáj a tiszás álprofiloknak, de újabb levél jött Washingtonból” – índította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Kocsis Máté.

Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

„Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy alapítóként csatlakozzon a Béketanács munkájához” – idézte fel a Fidesz frakcióvezetője.

Hangsúlyozta:

„Miközben a brüsszeli liberális haverok háborút szerveznek, addig a világ másik felén elismerik Magyarország békepárti politikáját.”

Kocsis Máté megjegyezte: ez nem pusztán formaság:

Ez nem udvariassági gesztus, hanem a magyar háborúellenes politika magas szintű elismerése.

A Fidesz frakcióvezetője ironikusan hozzátette: „Kinek mit intézett a kormánya, ugye. ”

Most aztán szirénázhat Peti, meg a globalista adó-Kapitány!

– utalt Magyar Péterre és Kapitány Istvánra, akit a Tisza-vezér minap mutatott be pártjának vezető gazdasági szakértőjeként.

„Kitartást, srácok! Már nincs sok hátra, 84 nap, és felkenődtök a falra” – üzente posztja végén Kocsis.