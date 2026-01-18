Kocsis Máté: Most aztán szirénázhat Peti, meg a globalista adó-Kapitány!

„Tudom, hogy nagyon fáj a tiszás álprofiloknak, de újabb levél jött Washingtonból” – índította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Kocsis Máté.
„Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy alapítóként csatlakozzon a Béketanács munkájához” – idézte fel a Fidesz frakcióvezetője.
Hangsúlyozta:
„Miközben a brüsszeli liberális haverok háborút szerveznek, addig a világ másik felén elismerik Magyarország békepárti politikáját.”
Kocsis Máté megjegyezte: ez nem pusztán formaság:
Ez nem udvariassági gesztus, hanem a magyar háborúellenes politika magas szintű elismerése.
A Fidesz frakcióvezetője ironikusan hozzátette: „Kinek mit intézett a kormánya, ugye. ”
Most aztán szirénázhat Peti, meg a globalista adó-Kapitány!
– utalt Magyar Péterre és Kapitány Istvánra, akit a Tisza-vezér minap mutatott be pártjának vezető gazdasági szakértőjeként.
„Kitartást, srácok! Már nincs sok hátra, 84 nap, és felkenődtök a falra” – üzente posztja végén Kocsis.
